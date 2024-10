Approda in Molise "Aromi d’Italia" con il "bus dei sapori"

CAMPOBASSO. Approda in Molise il progetto ‘Aromi d’Italia’ che fa parte di un progetto congiunto di promozione turistica delle regioni italiane puntando a sostenere ogni Regione tramite un percorso comune sui temi turistici nazionali quali borghi, turismo lento o turismo archeologico.

L’azione si è concretizzata dando vita ad un ristorante su un autobus sul quale si preparano e si degustano prodotti tipici, percorrendo tutto lo Stivale da nord a sud nei mesi autunnali di settembre e ottobre.

La scelta dei profumi identitari, realizzata con una articolata ricerca che ha coinvolto esperti e stakeholder regionali, ha come obiettivo un’azione di marketing olfattivo che permetta di raccontare la straordinaria varietà della cucina italiana partendo da 21 prodotti o piatti particolarmente significativi.

Si tratta di una vetrina per raccontare la grande diversità enogastronomica italiana peculiarità che continua ad attrarre e trainare il turismo.

A dare ancora più forza all’intero progetto è stato creato un originale kit olfattivo, che conterrà un profumo per ogni realtà.

L’iniziativa, ideata e realizzata da regione Toscana in veste di capofila, rientra nel progetto del Ministero del Turismo “Scopri l’Italia che non sapevi – Viaggio italiano” per la promozione turistica delle regioni d’Italia anche attraverso la narrazione di professionisti della comunicazione. La degustazione è curata dalla Federazione Italiana Cuochi ed ha come protagonista una pietanza regionale in cui viene esaltato un aroma ‘simbolo’ del territorio, nel caso della tappa molisana la scelta è ricaduta sulla scamorza molisana.

Domenica 27 ottobre 2024 ci sarà la tappa molisana di un viaggio più lungo, che sta raccontando il puzzle di identità enogastronomiche che compongono il nostro paese. Il bus, partendo da Venafro, viaggerà tra le bellezze paesaggistiche, ambientali, archeologiche e storiche tra Castel San Vincenzo, Rocchetta al Volturno, con la storica Abbazia, infine Scapoli alla scoperta della zampogna quale strumento identitario del nostro territorio.

"La cucina italiana, candidata anche a Patrimonio Unesco, è uno dei principali elementi di attrazione per i turisti nazionali ed internazionali – ha dichiarato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè – le eccellenze enogastronomiche regionali raccontano le storie, i valori e le identità dei nostri territori, anche di quelli meno noti. Questo progetto valorizza quindi la nostra enogastronomia favorendo una narrazione della cultura italiana attraverso profumi e sapori locali "differenti”.