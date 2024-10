Diploma in tre anni, all'istituto "Silvio Di Lalla" partito il corso serale

CASACALENDA. È iniziato ieri, lunedì 21 ottobre, il percorso didattico del serale Ipia, manutenzione e assistenza tecnica, relativo al primo biennio formativo. Per la prima volta a Casacalenda ed il territorio circostante c’è la possibilità di frequentare un corso serale e la cittadinanza ha risposto bene a questa opportunità. Il corso di studi, che consente di ottenere il diploma in tre anni, è rivolto agli adulti e ai giovani che non sono riusciti fino ad oggi a raggiungere questo traguardo e vogliono riprendere il percorso di studi, rimettendosi in gioco.

E’ altresì utile come secondo diploma per coloro che mirano ad arricchire il proprio curriculum e puntano quindi alla “maturità”, da sostenere durante l’estate 2027. Al primo biennio di quest’anno, infatti, farà seguito l’anno relativo al secondo biennio e infine l’ultimo, riferito alla classe quinta, propedeutico all’esame di Stato. Le iscrizioni sono ancora aperte e c’è la possibilità di iniziare a seguire il corso fin da subito con programmi e percorsi vantaggiosi predisposti ad hoc per gli studenti lavoratori. Agli studenti tutti e ai docenti la dirigente Filomena Giordano ha rivolto parole d’augurio per un ricco anno scolastico «che faccia crescere tutti sul piano professionale e ancor più, come piace al ‘Silvio Di Lalla', sul piano delle relazioni umane».