Casa dei Diritti promuove i valori delle parole: «Occorre saper ascoltare»

TERMOLI. Si è celebrata ieri la Giornata mondiale dell’Ascolto, uno dei servizi offerti dai volontari della "Casa dei Diritti", a Termoli.

«Vogliamo fermarci a riflettere sul profondo valore di un gesto che, troppo spesso, viene dato per scontato: saper ascoltare. Ascoltare non significa semplicemente udire le parole dell’altro, ma creare uno spazio sicuro dove ogni persona possa sentirsi compresa, accettata e accolta, senza giudizi e pregiudizi. Nella nostra società frenetica, dove i ritmi di vita impongono velocità e superficialità, l’ascolto autentico diventa un atto di vera empatia, un ponte che collega le nostre storie e ci permette di costruire relazioni più significative.

Alla Casa dei Diritti ci impegniamo quotidianamente per creare un luogo dove ogni individuo possa trovare qualcuno disposto ad ascoltarlo. Che si tratti di chi attraversa un momento di difficoltà, di chi lotta per far valere i propri diritti, o semplicemente di chi ha bisogno di far sentire la propria voce, crediamo fermamente che l’ascolto sia il primo passo verso il cambiamento e la giustizia. Dare voce a chi troppo spesso resta in silenzio significa anche restituire dignità e visibilità alle esperienze di chi si sente marginalizzato o escluso.

Il dialogo aperto e la condivisione sono le basi per costruire una comunità più giusta, solidale e consapevole, dove le differenze non dividono, ma arricchiscono.

Oggi, in questa giornata dedicata all’ascolto, ci impegniamo ancora di più a prestare attenzione ai bisogni e alle voci di chi ci circonda. Invitiamo tutti a praticare l’ascolto consapevole: un ascolto che non si limita ad attendere il proprio turno di parlare, ma che apre le porte alla comprensione e alla solidarietà».