L'attività sociale dei seniores Fiat, in trasferta a Roccamonfina

TERMOLI. Il Gruppo Ugaf (Associazione Seniores Aziende Fiat Ets) Sezione di Termoli domenica 20 ottobre ha organizzato una interessante gita a Roccamonfina, in provincia di Caserta, in occasione della “Maxisagra della Castagna e del Fungo Porcino”. L’escursione ha visto circa 60 partecipanti tra seniores Fiat e loro familiari. Il programma, molto intenso e ben organizzato, è stato redatto dal presidente Ugaf di Termoli, Amerigo Di Giulio, e dai suoi collaboratori.

Il gruppo termolese, una volta raggiunta la destinazione, ha iniziato la visita della cittadina di Roccamonfina. Il Comune è situato a circa 600 metri sul livello del mare, posta sul versante meridionale del cratere spento (attività vulcanica cessata oltre 50.000 anni fa) da cui prende il nome. Dal 1993 il vulcano spento Roccamonfina (superficie vulcanica di 450 Kmq) è tutelato dal “Parco Regionale vulcanico di Roccamonfina e foce del Garigliano”. Il parco comprende un territorio di grande valore naturalistico nella Campania Felix fino al confine con il Lazio. Undicimila ettari di rocce vulcaniche e di pietra calcarea, di corsi d’acqua e di vegetazione, punteggiati da borghi antichi.

La visita al centro della città ha permesso di ammirare le bellezze della piazza principale, ancora oggi fulcro vitale del piccolo borgo, ospita il Municipio, la Villa Comunale ed il Palazzo Coletta. Le prime testimonianze sull’esistenza di un insediamento stabile nel territorio sono costituite dai resti di un acquedotto e da alcuni frammenti epigrafici in lingua osca rinvenuti in località Surienza.

I seniores Fiat e loro famiglie hanno fatto visita al Santuario di Maria Santissima dei Lattani. Questo luogo di culto, posto sul Monte dei Lattani a 850 metri di altitudine, è meta di numerosi ed importanti pellegrinaggi Mariani.

Il Santuario è stato fondato nel 1430 da San Bernardino da Siena e San Giacomo della Marca, che vi erano giunti in seguito alla notizia del ritrovamento di una statua della Vergine. La chiesa presenta un bellissimo chiostro della prima metà del XVII secolo affrescato da Padre Tommaso di Nola che racconta la vita di San Francesco. Nel cortile vicino il convento si trova l’Eremitaggio di San Bernardino.

A seguire, una passeggiata tra i lussureggianti castagneti secolari dove si produce la castagna igp di Roccamonfina, grazie anche al terreno vulcanico e al clima molto apprezzata per la sua dolcezza e l’alta qualità. La visita degli stand della sagra ed è stato sicuramente un appuntamento che ha entusiasmato e deliziato il palato dei partecipanti. Ogni anno, la sagra della Castagna di Roccamonfina, attira visitatori da tutta Italia, dove si possono degustare piatti tipici a base di prodotti locali, oltre ai percorsi del gusto, musica dal vivo, mercatini di artigianato e spettacoli e animazione in piazza.

I soci Ugaf termolesi hanno trascorso una giornata in tranquillità, visitando paesaggi meravigliosi, area naturalistiche, santuari, e ammirando scorci stupendi e panorami mozzafiato come quello a sud est regalato dalla valle del fiume Volturno. Una bella esperienza, dove ancora una volta l’associazione ex dipendenti Fiat ha promosso il benessere, la cultura, la religiosità, ma soprattutto la bellezza dello stare insieme tra amici ed ex colleghi.

Sicuramente il successo di questa iniziativa è la spinta per altri nuovi progetti. Il prossimo appuntamento è previsto per la 'Ndocciata di Agnone, nel secondo sabato di dicembre, come avviene ormai col nuovo calendario degli eventi locale.

Giuseppe Alabastro

Galleria fotografica