Il "Glocale" di ottobre, la rivista in vetrina all'UniMol

TERMOLI. Termoli Bene Comune- Rete della Sinistra, in collaborazione con IBC Edizioni, comunica che domani 23 ottobre 2024 alle ore 17 nell’aula Adriatica dell’Università del Molise a Termoli si svolgerà la presentazione del numero di ottobre di Glocale, rivista di storia e scienze sociali diretta dal prof. Rossano Pazzagli.

Questo numero è centrato sul cibo, inquadrato nel suo stretto rapporto con i luoghi, le tradizioni, i territori e la loro storia. Relatori saranno lo stesso prof. Pazzagli, Antonio Ruggieri, direttore de "Il bene Comune" e Marco Petrella, curatore del volume e docente Unimol.

Con questo incontro, al quale invitiamo caldamente cittadini, docenti e studenti a partecipare, continuiamo come gruppo politico le nostre proposte di piccole pietre d’inciampo che spingano a riflettere su chi siamo e dove stiamo andando, mantenendo ben stretta la memoria di come eravamo; e il cibo racconta moltissimo dei genii loci dormienti ma ancora ben vivi nei nostri paesi e nelle campagne di questa terra di Molise; parla di identità e di ricordi, intesi come nutrimento della mente per renderla aperta e inclusiva, in questi tempi nei quali la parola “patria” è diventata sinonimo di chiusura e sopraffazione.

Il cibo era la prima cosa che si metteva in tavola per lo straniero che era sacro e inviato dagli dei: parlarne significa parlare di noi e del nostro rapporto con gli altri.

«Vi aspettiamo numerosi domani 23 ottobre alle 17 all’Università», l'invito di Marcella Stumpo.