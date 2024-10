Impegno quotidiano per aiutare chi ha bisogno, i City Angels di Campomarino premiati a Milano

CAMPOMARINO. I City Angels di Campomarino hanno partecipato al raduno nazionale di Milano, festeggiando i 30 anni di volontariato.

Mario Furlan fonda nel 1994 i City Angels a Milano. Nell'occasione, dopo la divulgazione di un video, è stata premiata con il Basco d’Oro la coordinatrice Anna Maria Petruccelli (nick-name Mulan), per aver saputo accogliere il testimone della coordinatrice Antonella Gialloreto (Antares) morta il 4 marzo 2024.

Domenica 20 ottobre si è tenuto il raduno Nazionale a Milano presso la Società Umanitaria.

Più di 250 volontari presenti, dalle 20 sezione sparse in tutta Italia e due in Svizzera, più di 50 ospiti, testimonial e autorità a festeggiare con noi questo traguardo importante.

In occasione del raduno le sezioni vengono chiamate a fare le loro promozioni interne e la sezione di Campomarino ha visto il riconoscimento di tre vice caposquadra Aquila, Grifo e JK inoltre come responsabile operativo Hope. Al termine della manifestazione, l’inaspettata premiazione a basco d’oro per la coordinatrice:

“Non mi aspettavo questo riconoscimento, accolto con tanta emozione e lacrime di gioia, ho portato

Antonella Gialloreto con me sul palco, un'immagine sulla spalla della nostra divisa, lei ha fatto tanto per l’associazione, ci manca ogni giorno di più, il mio continuare a portare avanti la sezione di Campomarino, assieme a tut i volontari era indiscutibile. Abbiamo passato assieme dodici anni di servizi, tanti gli ostacoli e tanti i successi, ma la cosa che più ci rende felici e utili è il poter aiutare chi ha bisogno, come facciamo tutti i mercoledì sera verso i senza fissa dimora e nel nostro Comune verso le famiglie bisognose che ce ne fanno richiesta.

Ringrazio il direttivo nazionale e il nostro presidente-fondatore Mario Furlan per i riconoscimenti avuti a Milano e per la stima reciproca. Faccio i compliment a lui che ha saputo, subito dopo il raduno, che sarà nominato, Cavaliere al merito della Repubblica, il prossimo novembre, un onore per lui ma anche per tutti noi. Sono orgogliosa che il presidente Mattarella ci abbia riconosciuti come i “City Angels esempio della Milano Solidale" e come ci insegna il nostro presidente Mario Furlan, anche nel nostro paese portiamo avanti nel nostro piccolo la solidarietà verso chi ha bisogno, nella speranza di fare sempre meglio”.

