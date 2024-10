"Oh raga ma voi siete mai stati a"... il Molise svelato sui social da Fabrizio Cota

È questo il nuovo sondaggio proposto da qualche giorno su Termolionline. Proprio negli stessi giorni, abbiamo raggiunto un tiktoker che sta viaggiando in tutti i luoghi del Molise, che ha fatto tappa anche a Termoli, ovviamente.

«Oohh raga, ma voi siete mai stati a …?». E’ stata la domanda-tormentone dell’estate appena trascorsa. E’ stata la domanda che ha fatto scoprire, anche a noi che ci viviamo, le bellezze della nostra piccola Regione. E ogni volta che l’abbiamo ascoltata, abbiamo “sperato” che ci venisse mostrato e raccontato, uno dei nostri paesi del cuore.

Da Termoli a Guglionesi, passando per Larino fino a Castelpetroso, ha visitato 92 comuni su 136. E ogni volta è stata una scoperta.

Non vuole farsi chiamare influencer, ma grazie a lui i borghi più belli del Molise e della sua Puglia, sono arrivati su tutti i social giovani, da Instagram a TikTok, per poi approdare su Facebook.

Lui è Fabrizio Cota, 29 enne di da San Severo. Nel suo profilo Istagram, nella sua biografia fa una promessa, “visiterò ogni singolo comune d’Italia”. E lo sta facendo, aiutato e supportato dalla sua compagna Naomi, Fabrizio gira in lungo e largo la penisola.

E grazie ai suoi video, pubblicati anche sul suo neonato canale YouTube, si va alla scoperta del “bel paese”. Della storia dei comuni italiani, delle particolarità che, forse, anche chi ci vive non conosce. Un tam-tam “social” che risuona ancora oggi, con tante persone che ripubblicano i suoi video.

Noi di TermoliOnLine, dopo aver visto e seguito le sue peripezie, lo abbiamo contattato. Alla mano e disponibile, Fabrizio ci ha aperto le porte del suo mondo, e di questo nuovo modo di fare turismo.

Non vuole farsi chiamare influencer, dicevamo, ma l’appellativo “Influencer turistico” gli calza a pennello.

Ciao Fabrizio, raccontaci un po’ di te e di questa passione che porti avanti.

«Mi chiamo Fabrizio Cota, ho 29 anni e vengo da San Severo. Ho iniziato il giro dei comuni circa 2 anni e mezzo fa, ma l’idea ha almeno 6 anni, solo che ai tempi non avevo la minima idea di come esprimere la mia curiosità raccontandoli. Il problema era che volevo raccontarla in chiave quasi umoristica, più o meno come nei cartoni animati: ti racconto una cosa, tu ne resti incuriosito e intanto impari. Un po’ come se andassi al bar e iniziassi a parlare dell’anfiteatro Romano di Larino. Dopo anni e anni a pensarci avevo quasi abbandonato l’idea, Un giorno però mi sveglio con una voglia matta di farmi un giro in bici a San Severo e fare delle riprese nei luoghi storici del posto, nasce così “ma voi siete mai stati a San Severo” (il primissimo video) e senza rendermene conto in quel momento, avevo finalmente trovato il mio format».

E la scelta del Molise?

«Sono arrivato in Molise dopo aver completato tutta la Puglia ed è proprio in Molise che ho dato via anche al canale YouTube, per mostrare ulteriori chicchette ma anche quanto possa essere faticoso svolgere un’attività del genere»

Com'è stata l'accoglienza nei vari posti visitati?

«L’accoglienza è stata più che positiva. Anziani e giovani. I giovani mi riconoscono grazie ai video, spesso durante le esplorazioni mi fermo a parlare con loro. Gli anziani invece sono sempre molto disponibili e simpatici e se gli chiedi di portarti in qualche luogo poco conosciuto non ti danno le indicazioni…ti ci accompagnano. Grazie a questo ho scoperto che a Colletorto esiste una strada più stretta di quella famosa a Termoli, per dirne una. Se hai visitato più di 400 comuni sai che questa è una cosa non da poco, anzi»

Chi ti aiuta in questa impresa?

«Mi aiuta la mia ragazza Naomi. Lei prima di ogni giro fa una ricerca su ogni comune, segna i punti storici o curiosi di un luogo e si parte. Mi aiuta anche molto con le riprese dopo aver attivato il Canale Youtube. Grazie a questo riusciamo ad essere il più efficienti possibile, strade permettendo».

Cosa ti è rimasto impresso dei comuni molisani e qual è, secondo te, il comune più bello?

«I panorami. Nel 99% dei comuni molisani trovi il panorama che credi sia il più bello, nel comune successivo ti ricredi. Noi andiamo avanti così da 90 paesi ormai. Sono tutti molto belli e soprattutto curati, in pratica ogni comune torni indietro nel tempo. Se dovessi però scegliere quale mi ha colpito di più, direi Pesche. Quel borgo è incredibile».

Ogni volta che hai postato i video dei comuni visitati, c’era un commento ricorrente. Le persone ti chiedevano di far vedere un paese specifico. Come ti sei sentito?

«E’ stato stupendo perché la gente era interessata ad un argomento storico! Così il giorno dopo il “ma voi siete mai stati a San Severo” ho preso la bici e sono volato a Torremaggiore (dista solo 7 km) per raccontarla. Intorno alla zona salentina però è iniziata l’ansia: sono 97 comuni in uno spazio ristretto, lì mi sono reso conto di aver bisogno di uno sponsor».

E cosa ti porti da questi viaggi, da queste scoperte?

«È un po’ come quando si va a fare trekking. Quando cammini per le montagne, è importante vestirsi in maniera comoda e portare solo l’occorrente. Nel nostro caso, 70% attrezzatura (droni, videocamere ecc) 20% vestiario, il restante in cibo (quando abbiamo il tempo di mangiare)».

Hai fatto conoscere il Molise anche ai molisani, più di quanto abbiano fatto altri. Che effetto ti fa questo?

«Per me è un onore. Ricevo moltissimi commenti dove la gente mi scrive questo. Allo stesso tempo, mi piacerebbe…ci piacerebbe non essere da soli sull’isola. Sembra che nessuno si renda conto del dispendio fisico ed economico per un progetto del genere, tutti sono interessati ma alla fine siamo sempre Naomi e io che, anche sotto la pioggia giriamo i comuni. Una mano ce la stanno dando i ragazzi di Passaporto del Molise e anche se non basta, ci tengo a ringraziarli. Fa un po’ male ma a costo di farci tutta l’Italia in bici porteremo a compimento il progetto Italia Definitiva (nome provvisorio, per ora, del progetto)».

Il tuo "oh raga ma voi siete mai stati a" è diventato virale, ti reputi un influencer per così dire turistico?

«Reputarmi un influencer turistico per ora non è cosa. Non ho abbastanza competenze mio malgrado per ritenermi una guida turistica, tuttavia grazie ai video chiunque può decidere, seduta stante se andare a visitare il paese oppure no. Grazie a questo, una persona che va in vacanza a Bari, può valutare di andarsi a fare un giro a Bitonto e se ti vai a vedere il video di Bitonto viene fuori che c’è un forno risalente al 1200 ancora attivo, e ti vai a mangiare la focaccia in un forno che è attivo da prima della nascita di Dante Alighieri, per dirne una. Diventa un circolo vizioso incredibile. Inoltre, grazie alle informazioni che, ci tengo a precisare, prendo dal sito ufficiale dei beni culturali o dai siti ufficiali dei comuni, sono sicuro al 75/80% che quello che sto dicendo non siano fesserie».

Prossima tappa? Più a Sud o più al Centro?

«Ci mancano 44 comuni del Molise, su per giù da Conca Casale, a Bonefro, quelli sono i comuni restanti».

Un lavoro, quindi, che va avanti da due anni e mezzo, che si intensifica giorno dopo giorno ma che viene apprezzato non solo sui social, dove conta, solo su Instagram, circa 41mila follower, ma anche al di fuori, come nei negozi, per strada e nei bar, dove la gente lo riconosce e si complimenta per quello che fa e per il modo in cui svolge questa passione.

Non ci tocca che aspettare questi ultimi 44 comuni molisani e poi scoprire le prossime mete.

