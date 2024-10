Volontari Caritas in formazione: “La preghiera del povero sale fino a Dio”

TERMOLI. In vista dell’VIII Giornata Mondiale dei Poveri che si celebrerà domenica 17 novembre 2024, la Caritas diocesana di Termoli–Larino ha promosso un incontro di riflessione sul Messaggio di Papa Francesco scritto per l’occasione e dal tema “La preghiera del povero sale fino a Dio”.

L’incontro, che si è tenuto giovedì 17 ottobre presso il Centro Ecclesia Mater a Termoli, ha visto come relatrice suor Paola Giolo, superiora delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida e membro dell’equipe della Caritas diocesana, e come destinatari i volontari delle Caritas parrocchiali e dei servizi della Caritas diocesana.

Il Messaggio del Papa per l’VIII Giornata Mondiale dei Poveri prende spunto dal Libro del Siracide e la riflessione di suor Paola Giolo è partita proprio da questo testo dell’Antico Testamento che ha dato lo spunto per riflettere sulla preghiera, in particolar modo su quella dei poveri che arriva al cospetto di Dio. “Davanti a Dio – ha affermato suor Paola Giolo – siamo tutti poveri. Nessuno è escluso dal cuore di Dio, anche se a volte ci comportiamo come se fossimo i padroni del mondo”. Suor Paola ha poi sottolineato le sfide pastorali alle quali la Chiesa è chiamata: pregare per i poveri, ma soprattutto con i poveri; rispondere alla mancanza di attenzione spirituale nei confronti dei poveri proponendo loro un cammino di maturazione della fede; mettere la preghiera al centro dell’agire pastorale che altrimenti rischia di svuotarsi di senso.

Al termine della riflessione di suor Paola, i partecipanti hanno lavorato in gruppo sulle sollecitazioni emerse dall’incontro confrontandosi sulle tematiche affrontate ed individuando alcune parole – chiave significative. L’incontro si è poi concluso con l’invito per tutti ad essere pellegrini di speranza, capaci di porre segni tangibili per un futuro migliore.