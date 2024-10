"Leggere ovunque": autori stranieri che scrivono in lingua italiana

"Leggere ovunque": autori stranieri che scrivono in italiano: intervista a Fernanda Pugliese

TERMOLI. Si è concluso, nella mattinata di ieri, mercoledì 23 ottobre, il terzo appuntamento della rassegna “Leggere ovunque. Autori stranieri che scrivono in lingua italiana”.

Un successo che ha coinvolto con entusiasmo l’istituto comprensivo Schweitzer, Rivista Kamastra, associazione In-Formare, Bar Caffetteria 10punto5, classe 3^ B con la professoressa di italiani Giuseppina Gallina Italiano e la professoressa di arte Carla Di Pardo Arte.

Gli alunni e tutti i partecipanti ringraziano la professoressa Fernanda Pugliese e il dottor Giuseppe Vaccaro per averli coinvolti in questo interessante progetto.





L'Istituto comprensivo Schweitzer, in sinergia con il centro studi diversità linguistica e l'associazione In-Formare, hanno partecipato alla Rassegna Autori Stranieri che scrivono in italiano grazie all'invito dei curatori e promotori Giuseppe Vaccaro e Fernanda Pugliese. Non è facile trovare opere di autori stranieri che usano la lingua italiana nelle loro opere letterarie. Generalmente sono testi tradotti ma, in questo caso, Fernanda Pugliese storica e ricercatrice che ha curato l'evento ha proposto la scrittrice Jhumpa Lahiri premio Pulitzer per la narrativa, laurea Honoris Causa dell'Università di Bologna e commendatore della Repubblica Italiana attribuitole dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.





Alcuni capitoli del romanzo "In altre parole", pubblicato dalla Casa editrice Guanda, sono stati letti durante l’incontro.

Hanno letto i brani del libro gli alunni della classe 3^ B guidati dalla docente di italiano Giuseppina Gallina. Dopo le letture è seguito un laboratorio di composizione artistico-letteraria. Collage di parole e frasi come nello stile del pittore Henri Matisse, (ispirato al libro Il giardino di Matisse) il pittore francese citato nel libro dalla scrittrice e preso a modello per le sue opere letterarie dove le frasi, come ritagli, sono messe insieme componendo le pagine del libro in un susseguirsi di parole.

Gli elaborati prodotti dagli stessi alunni della classe sono stati presentati nel corso dell’evento e omaggiati agli organizzatori e ai presenti.

