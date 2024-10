A Termoli la giornata nazionale del trekking urbano

TERMOLI. Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale ha deciso di aderire alla “Giornata Nazionale del Trekking Urbano”, manifestazione promossa dal Comune di Siena, con l'obiettivo di valorizzare il territorio comunale in chiave sostenibile, ovvero scegliendo un percorso capace di celebrare la "trasformazione di un territorio con la conoscenza umana per la conservazione della memoria identitaria, esplorando l'artificio architettonico ed artistico in sintonia con gli elementi naturali, segni identitari della città". L'evento è aperto a tutti e a titolo gratuito. L'appuntamento è per giovedì 31 ottobre alle ore 9.30 con ritrovo al Belvedere dei Fotografi al Castello Svevo. La partenza è fissata per le ore 10.

Grazie alla partecipazione attiva dei referenti locali di Plastic Free, saranno distribuiti sacchetti e guanti a coloro che vorranno raccogliere i rifiuti abbandonati lungo il percorso.

L'attività di Plogging è ormai nota e produce un duplice effetto positivo: si aiuta se stessi allenandosi nel cammino e si lascia un territorio più pulito. Dalla terrazza a picco sul mare, i partecipanti potranno godere di un paesaggio bellissimo, naturalistico ma anche storico. Il percorso si snoderà nei vicoli del centro storico per poi accedere direttamente alla spiaggia, dove sarà presente l'artista Agostino Senese ad attendere i partecipanti. Si potranno così ammirare le sue opere di LandArt, realizzate sulla sabbia con materiale naturale. La passeggiata proseguirà sulla battigia per poi risalire e raggiungere il parchetto del quartiere Sant'Alfonso dove verranno esposti i lavori realizzati dai ragazzi delle classi 4A e 4B dell'Istituto Comprensivo “Maria Brigida”, scuola Primaria di Via Maratona.

Ad accogliere tutti i partecipanti sarà presente il vicesindaco Michele Barile che, anche quest’anno, ha voluto fortemente la partecipazione alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano 2024.

All'interno del parco, i lavori verranno esposti con materiale naturale. I ragazzi, inoltre, presenteranno elaborati individuali e un lavoro di gruppo. Infine, le due classi saranno premiate tramite la partecipazione gratuita ad un evento sportivo-naturalistico creato su misura per loro.