Gara di Surfcasting, obblighi e divieti della Capitaneria

TERMOLI. Al via la quarta prova della selezione provinciale di Surfcasting. La gara di pesca sportiva con canne da pesca si svolgerà nel tratto di spiaggia tra il lido Havana Club e il lido Oasi’s Beach Village a Termoli, domenica 27 ottobre dalle ore 7 alle ore 14.

A tal proposito il capitano di fregata del porto di Termoli Giuseppe Panico ha emanato la seguente ordinanza.

Domenica 27 ottobre 2024, dalle ore 07.00 alle ore 14.00, verrà svolta una gara di pesca sportiva con canne da pesca dalla spiaggia, lungo il litorale del Comune di Termoli e precisamente nel tratto di spiaggia tra il lido Havana Club e il lido Oasi’s Beach Village.

Articolo 1 (divieti)

Durante l’arco temporale sopraindicato, nella zona di mare prospiciente all’area descritta nel precedente “rende noto”, per una distanza dalla battigia pari a 300 (trecento) metri, è vietato: 1. navigare, ancorare, ormeggiare e sostare con qualunque unità navale; 2. praticare la balneazione;

3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

4. svolgere attività di pesca di qualunque natura da parte di soggetti non partecipanti alla gara;

5. svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente o comunque suscettibile di recare impedimenti all’ordinato svolgimento della gara sotto i profili della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose;

6. ai partecipanti alla manifestazione, utilizzare fonti luminose rivolte nella direzione dello specchio acqueo.

Articolo 2 (prescrizioni/obblighi)

Tutte le unità navali in transito nelle vicinanze della zona di mare riservata alla predetta gara di pesca, nel giorno sopraindicato e per tutta la durata della manifestazione, dovranno prestare la massima attenzione e tenersi alla predetta distanza di sicurezza.

Articolo 3 (deroghe)

Sono esclusi dai divieti di cui all’art. 1 le unità della Guardia Costiera, delle altre forze di Polizia ed i mezzi di soccorso.

Articolo 4 (manleva)

Il presente provvedimento non esonera dal rispettare ogni prescrizione, con particolare riferimento, tra l’altro, ai provvedimenti normativi in vigore. L’Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall’esecuzione del presente provvedimento.