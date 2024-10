Il benessere psicologico da coltivare con l'olivicoltura sociale: il caso "Fausto"

TERMOLI. Fino a qualche anno fa, ovvero al periodo in cui Fausto era ancora un vecchio ulivo centenario, un patriarca dimenticato in un uliveto di Guardialfiera in Molise, per gran parte del suo tronco divorato da un incendio per la caduta di un fulmine, argomenti come la sindrome metabolica (ovvero una condizione di ipertensione, dislipidemia, iperglicemia), il deterioramento dei telomeri (estremità dei cromosomi), gli stati infiammatori legati alla sintesi di citochine infiammatorie o di proteina C reattiva, o anche la regolazione del cortisolo erano temi da trattare esclusivamente in un convegno di medicina, di neuro endocrinologia e molto raramente di psicologia.

Fausto, un albero di olivastro che, grazie ad un finanziamento del Ministero della cultura, ha acquisito una voce umana (non parliamo di un romanzo di Carlo Collodi ma di un Progetto della Kairos di cui abbiamo già parlato per la promozione della Realtà Aumentata sostenuto con l’avviso pubblico TOCC), ha fatto convergere nel suo uliveto di Guardialfiera queste tre discipline: medicina, neuroendocrinologia e psicologia. L’estate scorsa Fausto (per la prima volta al mondo è stato un albero di olivo a farlo) ha condotto insieme allo psicologo Nicola Malorni, presidente della Kairos ed oggi Segretario regionale delle Città dell’Olio del Molise, il protocollo MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) di John Kabatt-Zinn , ricercatore statunitense che lo ha sistematizzato e diffuso in tutto il mondo occidentale, per la riduzione dello stress.

Ebbene, i primi risultati (ancora parziali) della ricerca prevista dal progetto della Kairos, condotta in sinergia dall’equipe di psicologi della cooperativa sociale termolese con ricercatori dell’Istituto di ricerca neurologica Neuromed di Pozzilli saranno oggi presentati a Imola in un talk dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione Città dell’Olio: riduzione di ansia, depressione, disturbi del sonno e distress indicano che l’olivicoltura sociale inaugurata in Italia da Kairos a partire dal 2020 può a pieno titolo convergere verso pratiche efficaci di promozione del benessere allentandosi con le scienze sanitarie.

Parteciperanno al talk dedicato alla promozione del benessere condotto da Nicola Prudente (Pinto), conduttore RAI, oltre allo psicologo termolese anche Francesco Schiuttulli Presidente della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Decio Ripandelli Presidente FIF - Fondazione Italiana Fegato e Luca Toschi del Center for Generative Communication di Firenze.

