Dai campi di serie A alle aule di scuola, Luca Massimi torna al Majorana

TERMOLI. Dai campi di serie A alle aule di scuole con la missione di motivare gli studenti. Luca Massimi, arbitro termolese della Commissione Nazionale di Serie A e B, torna all'Ettore Majorana di Termoli. Il direttore di gara ha proposto il suo esempio di vita ai ragazzi delle classi del biennio del Settore Tecnologico e del Liceo delle Scienze Applicate .

Massimi ha inquadrato la figura dell'arbitro non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto come colui a cui è affidato il compito della protezione del gioco, un lavoro che richiede attenzione, controllo e capacità decisionale, nonché tempestività e fermezza, prerogative che chiaramente risultano di grande importanza nella vita di tutti. E come nello sport così anche nel quotidano è necessario allenarsi se si vuole raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'arbitro ha dunque spiegato ai giovani studenti che fare squadra può aiutare tutti a proteggersi e a crescere e soprattutto a superare gli errori, perché tutti sbagliano, ma l'importante è imparare da questi stessi senza abbattersi perché "prima o poi le soddisfazioni arrivano" se veramente si è perseguito l'obiettivo con convinzione e tenacia.

Galleria fotografica