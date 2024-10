Giustizia civile e intelligenza artificiale, Niro: "Ok innovare con responsabilità"

CAMPOBASSO. “Il tema dell’applicazione dell’intelligenza artificiale ai più svariati ambiti della società civile richiede un atteggiamento di apertura mentale ma impone pure riflessioni e precise responsabilità, anche nel delicato settore della giustizia civile. Credo che le istituzioni siano già pronte a recepire il cambiamento in atto che riguarda qualsiasi tipo di contenzioso, compresi quelli con le pubbliche amministrazioni”. Così questa mattina il Sottosegretario alla presidenza della giunta regionale del Molise Vincenzo Niro, intervenuto su delega del presidente Roberti, ad un incontro sul tema.

“Prima di addentrarsi nel dibattito sulla IA – ha proseguito Niro - è doveroso sapere qualcosa in più sulle varie applicazioni già utilizzate, il cui impatto può essere enorme sulla professione degli operatori della giustizia. Quella di oggi rappresenta un’ottima occasione per approfondire e capire. Un ringraziamento quindi alla Camera Civile Distrettuale di Campobasso che, in collaborazione con l'Ufficio Europe Direct Molise dell'Amministrazione Provinciale di Campobasso, ha inteso celebrare la Giornata europea della Giustizia Civile in maniera assai costruttiva, invitando anche i ragazzi delle scuole.

“L’Unione Europea lavora da tempo alla regolamentazione della materia, mentre la Regione, nel suo ambito, osserva con interesse questo sviluppo, largamente favorevole al progresso, e interviene nella programmazione in una visione che sposa il concetto di innovazione come base del futuro.

“Sono state programmate risorse per l’applicazione dell’intelligenza artificiale nei settori della ricerca e dell’innovazione. Mi riferisco al progetto MoliZ, finanziato con 9,3 milioni di euro nell’ambito dell’Accordo di Coesione stipulato dal presidente Roberti con il capo del governo, Meloni.

“Aprirsi al nuovo, dunque, in un contesto di efficienza che può senz’altro giovare alla crescita economica del Paese. Questa credo sia la linea da seguire, questo è lo scenario che fa da sfondo all’incontro di oggi, sempre nella consapevolezza che l’intelligenza umana era e resta la base di tutto, che sia la semplice revisione di un testo o il cardine incrollabile dell'equo processo” ha concluso Vincenzo Niro.