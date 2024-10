Un progetto "Glocale": cibo e territorio per costruire il futuro del Molise

TERMOLI. Incontro molto interessante, con discreta presenza di pubblico, quello tenuto mercoledì scorso, alle 17, nella sala Adriatico dell’Università del Molise a Termoli, organizzato da Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra. E’ stato presentato e discusso l’ultimo numero di Glocale, rivista di storia e scienze sociali edito da Il Bene Comune Edizioni; più che una rivista un vero e proprio volume con articoli di esperti italiani e stranieri sul tema del cibo come espressione di identità territoriale, paesaggio, cultura e luoghi.

Il professor Rossano Pazzagli, docente di Ambiente e Territorio all’Unimol, insieme al collega Marco Petrella, docente di Geografia e Cultura dei prodotti locali, ad Antonio Ruggieri, direttore de ‘Il Bene Comune’, e a Roberto Carluccio della Rete della Sinistra, hanno intrecciato i fili di un tema estremamente multiforme: ci riporta infatti alla storia di una comunità, al suo progetto di futuro (o alla mancanza di esso), alla necessità di trovare una fisionomia unitaria per il nostro territorio superando l’aspetto oggi prevalente e ossessivo del cibo come moda, risalendo invece al paesaggio dei nostri luoghi, così diverso nonostante l’esigua dimensione del Molise e così esposto all’assalto dello sfruttamento energetico e alla cementificazione, come griglia per leggerne le peculiarità.

E’ stato sottolineato come sia cruciale in questo il ruolo dell’università, che appare purtroppo a Termoli molto distaccata dalla vita cittadina, non ancora in grado di diventare perno di una comunità culturale e di interagire costruttivamente con la realtà sociale, civica, politica; in questo senso incontri come quello di ieri sono necessari e utili per dare al Molise un suo ruolo identitario, superando il mito del turismo facile e restituendo alle nostre piccole comunità in rapida desertificazione la capacità di diventare micro-modelli di uno sviluppo originale che sia nostro, ma nello stesso tempo apra le braccia al mondo, come è stato per Riace.

Temi affascinanti, che hanno suscitato interesse e suggerimenti per prossimi numeri di Glocale, e hanno toccato punti rilevanti come la facile distorsione del concetto di cibo in strumento di sostenibilità fasulla (tipicità come banalizzazione, cultura del cibo come merce, etichette di riconoscibilità geografica che servono a sostenere la prevalenza culturale di un territorio su un altro).

Secondo i relatori il cibo può essere strumento di integrazione e radicamento, e iniziative come quella di ieri devono servire a creare conoscenza e coscienza: la prima, apparente unico ruolo dell’Università, da sola non basta. Deve diventare consapevolezza diffusa; questa la conclusione del Professor Pazzagli, che ha ribadito la necessità per un ateneo di creare legami con le altre voci del territorio, scuola, associazioni, gruppi politici, per risvegliare questa regione che sembra dormire senza sognare, e costruire uno sviluppo lento, senza competizione, senza centralizzazione, senza velocità e frenesia di sfruttamento.

Proprio le regioni come la nostra dove forse il modello dominante di “crescita” non si è ancora radicato completamente a livello economico possono diventare sede di un esperimento dove l’equilibrio con la natura prevalga sul concetto delirante di crescita infinita: ridando tra l’altro rilevanza a quei saperi umanistici, fondamentali proprio perché apparentemente inutili, e al loro ruolo formativo che intelligenza artificiale e tecnicismo esasperato stanno distruggendo.