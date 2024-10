Dall'aula al set, Molise Cinema ritorna a scuola con "Paese mio"

CASACALENDA. Come si realizza un film, quali sono i segreti della regia, come si organizza un set cinematografico?

Accendete le telecamere, ragazze e ragazzi, perché dopo il successo della prima edizione, torna Paese Mio, il corso di formazione al linguaggio cinematografico che l’associazione culturale MoliseCinema organizza sul territorio regionale in collaborazione con gli istituti omnicomprensivi di Casacalenda, Larino e Santa Croce di Magliano.

Lunedì 28 ottobre 2024 è in programma la prima tappa del progetto, con un seminario di formazione cinematografica rivolto ai docenti. Nelle settimane successive inizieranno ciak e proiezioni per i ragazzi, per la gioia, la curiosità e il coinvolgimento degli studenti e dei paesi che ricadono nell’orbita dei tre Istituti: Ripabottoni, Morrone del Sannio, Montorio nei Frentani, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Bonefro, Rotello, oltre ai tre paesi già citati.

La formazione audiovisiva torna tra i banchi di scuola grazie ai formatori di MoliseCinema che introdurranno studenti e docenti, ai fondamenti del linguaggio cinematografico, alla sua storia e ai processi di innovazione che trasformano il settore. Le attività saranno accompagnate da proiezioni cinematografiche per la classe che si svolgeranno nei cinema della zona e negli stessi spazi scolastici.

Una nuova avventura per scoprire i segreti del cinema sta per cominciare, destinatari sono i ragazzi, che si immergeranno nell’articolazione di un progetto stimolante e moderno, che prevede lezioni teoriche, esercitazioni pratiche con telecamera in mano, visioni cinematografiche e la realizzazione di ‘minimetraggi’ curati insieme con i docenti. In particolare i giovani filmmaker verranno messi alla prova "rigirando" in modo creativo alcune celebri sequenze della storia del cinema.

I laboratori, che si terranno dentro e fuori le classi, sono rivolti agli studenti delle scuole superiori, mentre per i ragazzi delle medie e delle elementari sono previste le proiezioni di film. Le comunità scolastiche saranno coinvolte in un vortice di proiezioni e di attività: è tutto il bello del 'format' Paese Mio, realizzato nell’ambito del Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Dieci paesi, centinaia di ragazzi, mille idee da sperimentare, ormai ci siamo... e il cinema a scuola diventa racconto.

