«Stimolare la fantasia usando un dono di colori»

MAFALDA. È il dono di materiale di uso didattico per i bambini che frequentano la scuola primaria dell’infanzia di Mafalda quello che è stato consegnato grazie alla iniziativa e alla sinergia dei Volontari della OdV Protezione Civile di Mafalda.

La scuola, ha infatti ricevuto (mercoledì 23 ottobre 2024) dai Volontari pacchi di articoli di cartoleria (carta, matite, penne, colori, buste trasparenti, album da disegno carta bianca, album da disegno fogli colorati, gomma per cancellare, matite colorate) per supportare i bisogni legati alle attività didattiche della scuola, sostegno all’intera comunità di Mafalda.

«Con questa iniziativa abbiamo voluto dare il segno di una realtà viva e solida sul territorio di organizzazione di Volontariato di Protezione Civile che investe sui bambini e quindi sul futuro – spiega il presidente Nicola D’Aletto– Iniziative come questa sono molto preziose perché rendono più coesa la comunità con azioni concrete di partecipazione civica.

Ringrazio il dirigente scolastico Luana Occhionero e tutti i docenti e il personale del plesso scuola primaria dell’infanzia di Mafalda per le proposte educative e di crescita che offrono ai bambini, promuovendo la conoscenza del territorio e rafforzando così l'aspetto identitario degli alunni. Inoltre desidero ringraziare il sindaco Egidio Riccioni e tutta l’amministrazione per la particolare attenzione alla nostra iniziativa per la collettività, e per i luoghi di formazione e di crescita dei nostri ragazzi. Solamente lavorando in sinergia ce la faremo. Mi piace anche ricordare come la scuola primaria dell’infanzia di Mafalda sia negli anni, una realtà scolastica viva alla quale abbiamo voluto restituire un pochino del tanto che ci dà. I bambini rappresentano quanto di più prezioso abbiamo al mondo».

L'acquisto è stato reso possibile grazie alla proposta di donazione di fondi del 5x1000 messa in campo dai sostenitori.