Halloween incontra “L'Anem de le Murt”: viaggio tra le tradizioni locali

MONTENERO DI BISACCIA. Halloween incontra “L'Anem de le Murt”: un viaggio tra le tradizioni locali per i piccoli della Scuola dell'Infanzia di Montenero di Bisaccia.

La scuola dell’infanzia di Montenero di Bisaccia ha intrapreso un percorso didattico che celebra la tradizione locale attraverso il progetto “Halloween incontra L’Anem de le Murt”, un'iniziativa volta a preservare le usanze del passato e a trasmetterle alle nuove generazioni. Il progetto, ispirato dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo, è stato ideato per avvicinare i più piccoli alle tradizioni degli avi in un modo coinvolgente e fantasioso.

Il percorso ha avuto inizio il 24 ottobre con una drammatizzazione organizzata dai docenti, in cui una simpatica strega di nome Smemorina, afflitta da un brutto raffreddore, ha invitato i bambini a raccogliere ingredienti speciali per una pozione magica. La storia della strega, affiancata alla tradizione dell’“Anem de le Murt”, ha guidato i bambini attraverso un emozionante itinerario tra i luoghi significativi di Montenero di Bisaccia.

Divisi in tre gruppi, i piccoli hanno visitato diversi punti di interesse del paese, inclusi alcuni locali pubblici, il Comune dove sono stati accolti dal Sindaco Contucci, la sede della Dirigenza Scolastica dell’Istituto Omnimontenero, la Scuola Primaria e quella Secondaria di I grado. In ogni luogo, i bambini hanno recitato la filastrocca tradizionale “L’anem de le Murt”, ricevendo in risposta il verso tipico "Dentr a la panarell che ce purt". I piccoli, con entusiasmo e in perfetta sincronia, hanno replicato con “la campanell” e sono stati premiati con caramelle, mele e altri ingredienti “magici” per la pozione.

Il progetto ha riscosso un successo tangibile, non solo tra i bambini, ma anche tra la popolazione di Montenero che ha accolto i piccoli esploratori con gioia e calore. Questo evento ha offerto loro un'opportunità di rivivere una tradizione antica e di condividerla con le nuove generazioni, risvegliando nei bambini la curiosità e l’amore per il patrimonio culturale del proprio territorio.

Il dirigente scolastico ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l'importanza della collaborazione tra scuola e comunità e la missione di custodire e tramandare le tradizioni dei nostri avi, partendo proprio dai più piccoli. L’entusiasmo e la partecipazione attiva degli alunni dimostrano come l’approccio esperienziale, unito a un contesto educativo radicato nel territorio, possa rendere l’apprendimento significativo e divertente.

Il 31 ottobre, il percorso culminerà con una drammatizzazione finale e una festa, dove i piccoli potranno vedere il frutto del loro impegno nella realizzazione della pozione che guarirà la strega Smemorina. Questo evento sarà la conclusione di un’esperienza intensa e formativa, che avrà lasciato ai bambini non solo ricordi preziosi, ma anche un nuovo legame con le tradizioni della loro comunità.