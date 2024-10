La fotografia come mezzo di promozione turistica

Presto produzioni televisive in Molise per una carrellata di documentari

TERMOLI. Il Molise, terra gentile purché rurale, dalla biodiversità eccellente e tra le più importanti d’Europa, si presta a un turismo di particolare attrattiva, quello fotografico.

Non a caso l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, l’Ordine dei Giornalisti del Molise, il Corecom, l’Università del Molise con il supporto tecnico dell’Associazione termolese Alta Marea, hanno voluto fortemente interpretare tale condizione per favorire un corso fotografico per amatori, giornalisti, operatori del settore turistico. Tenutosi nel mese di marzo e avendo suscitato notevole interesse e partecipazione, si è voluti portare all’attenzione degli amanti della nostra regione il risultato del corso, dettato da riproduzione di scatti fotografici che hanno condito la mostra tenutasi a Campobasso presso il Circolo Sannitico dal 26 al 27 ottobre appena passati.

Una due giorni che ha garantito uno spaccato di un Molise dalle bellezze paesaggistiche ambientali dell’Oasi Wwf di Guardiaregia, dalle eccellenze architettoniche della Città di Campobasso, alla copiosità della verde natura dettata dalla copiosa quantità d’acqua dei nostri fiumi. Diciotto espositori per circa sessanta scatti che armoniosamente posti in mostra da Maria Pia Minichetti, hanno catturato attenzione e curiosità un migliaio di visitatori.

Un successo che ha sorpreso anche gli organizzatori che per tematica e concetto realizzativo fanno ben sperare per future analoghe iniziative. Il taglio del nastro ha visto in prima linea l’amministrazione della Città, patrocinante, con la costante presenza del Sindaco Maria Luisa Forte e dell’Assessore Mimmo Maio. Non è mancata la presenza di istituzioni regionali con in testa il consigliere Angelo Primiani. “Un’iniziativa dall’idea geniale che non può terminare qui”, le parole dell’assessore Maio a cui fa eco Primiani “Il Molise deve consolidare in primis verso noi molisani, la consapevolezza della propria potenzialità che porterebbe se messa a sistema, benefici in termini di conoscenza e economia reale”.

L’onorevole Remo di Giandomenico, commissario dell’Azienda Autonoma, già pensa a future connessioni territoriali e nell’ottica della promozione continua del nostro Molise prospetta un press tour con giornalisti di testate specializzate quali anche il Gambero Rosso. Un’azione incisiva che favorisce conoscenza e aggregazione. Non a caso, circa 15 aziende artigianali molisane del settore alimentare saranno presenti al Salone Internazionale delle Vacanze di Lugano che si terrà dal 1 al 3 novembre prossimo nella città Svizzera.

Presto le telecamere di TV 2000, Rai e Mediaset ancora in regione per mostrare al Mondo le bellezze di una regione che ancora non esprime la sua vera vocazione. L’Istituzione di una Film Commission voluta da più comparti, senza adeguate risorse economiche e soprattutto senza un progetto che mira a produzioni importanti – il Molise non è ancora pronto -, non è certamente la soluzione ma, se ogni goccia è utile a non destabilizzare il mare, che finalmente possa iniziare a piovere a “catinelle”.