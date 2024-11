Il ricordo di Liam Payne "abbraccia" i fan in piazza Monumento

TERMOLI. Fan ancora sconvolti per la morte dell'artista britannico Liam Payne, scomparso lo scorso 16 ottobre. Loro ne erano davvero accanite, come supporter, la 23enne Eliana Di Nunzio e la 25enne Justine Porreca.

Ora, in vista delle festività novembrine, hanno organizzato un memoriale in onore del cantante, ex membro degli One Directoon.

Liam Payne è precipitato da un balcone al terzo piano e il suo corpo è stato ritrovato in un cortile interno dell'albergo dove alloggiava il 16 ottobre scorso. La sua tragica morte ha gettato nello sconforto i milioni di fans che aveva in tutto il mondo. L’ex membro degli One Direction fin da piccolo come hanno dichiarato alla stampa i suoi genitori si portava dietro problemi gravi di salute. Nell’agosto scorso il cantante aveva cancellato il suo tour sudamericano a causa di problemi di salute. Avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre ma, a causa di una grave infezione ai reni, aveva sospeso i concerti. Ora gli inquirenti stanno indagando a 360°la sua vita e quanto può aver causato la sua morte violenta causata dalla caduta dal 3° piano come è stato riferito dagli stessi inquirenti di una stanza d’albergo, dove Payne stava alloggiando.

Oggi in tutto il mondo, dunque anche in Italia in diverse città compresa Termoli gruppi di fans dello sfortunato artista si sono riuniti per un ricordo a memoria, così in Piazza Monumento un gruppo di ragazze si sono riunite hanno portato foto e poster di Liam Payne e tra un racconto, un ricordo e l’intonare alcune hit dello stesso hanno voluto omaggiare la sua prematura scomparsa un bel gesto per l’amore verso un artista eccellente nel campo del panorama musicale mondiale.