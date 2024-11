Sua eminenza Pablo Virgilio David nella Cattedrale di Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Sua Eminenza Pablo Virgilio David officerà nella Cattedrale di Guardialfiera. Il suo primo Pontificale da Porporato – La sua inquietante testimonianza di vita

“A volte, più che di un mondo nuovo, abbiamo bisogno di uno sguardo nuovo per guardare il mondo”. Lo cantava Claudio Baglioni e lo sta mettendo in pratica in questi giorni mons. Pablo Virgilio David, Vescovo titolare di Guardialfiera dal 2006 al 2015. Ora è Presidente della Conferenza Episcopale nelle Filippine e appare fra i nuovi 21 Presuli a cui Papa Francesco imporrà la Berretta Cardinalizia nel Concistoro del prossimo 7 dicembre.

Ebbene, a questo annuncio telediffuso dal Papa domenica 6 ottobre, non ho retto al bisogno di travolgerlo d’affetto e speranze di cielo e – rispondendomi - egli così si apre: “Caro Vincenzo, dal profondo del mio cuore desidero ringraziarti per la tua e-mail. Mi dispiace d’aver limitato dal 2016, quel nostro assiduo contatto; da quando cioè son diventato Vescovo di Kalookan (ndr: Un Milione e centomila battezzati, vertiginosa sproporzione, in confronto per esempio, alla Diocesi di Termoli-Larino, che ne conta 109.132). Ho attraversato molte sfide fin da quando il nostro Paese è stato governato da un presidente fascista. Ho sentito il dovere di salvaguardare i diritti umani, soccorre i molti fratelli vittime di ingiustizie; contrastare esecuzioni extragiudiziali; affrontare la collera del Presidente Duterte, beccandomi minacce di morte! E a tutelarmi da cinque false accuse penali tutte mirate ad imbavagliarmi, intimorirmi e a farmi smettere di lottare contro terribili uccisioni. Sono sopravvissuto! Supponevo lo stesso martirio subìto dal mio predecessore e Vescovo di Guardialfiera mons. Juan Gerardi Conedera. Per grazia ricevuta, sono ancora vivo. Lo Spirito mi ha invece chiamato adesso ad un nuovo capitolo della mia vita; ad un altro tipo di martirio: diventare Cardinale e servo del popolo santo di Dio. Ti chiedo perciò, caro Vincenzo, di aiutarmi con la preghiera”.

Poi mi spaventa, mi fa accelerare il respiro e salire la pressione, perché prosegue con le seguenti espressioni: “Lunedì 9 dicembre, giorno successivo a quello della Messa di Ringraziamento nella Basilica di San Pietro, <sogno> di venire subito a Guardialfiera, nella mia prima Cattedrale intitolata alla Nostra Signora dell’Assunta, ed offrire a Cristo e al mondo il mio primo Pontificale da Cardinale. Dal tempio di Guardia, dunque, desidero invocare la Vergine Santa, affinché ci trasfiguri in Tempio Vivo e Santo di Dio, come quello costruito sul fondamento degli Apostoli”.

Mio fratello Randy e i miei altri fratelli e sorelle stanno organizzando una visita breve a Guardialfiera per lunedì 9 dicembre. E, assieme a me, essi non vedono l’ora di stare e di sostare un po’ con voi; compiere una passeggiata per la città, e poi vivere in preghiera, la primizia di questa mia nuova stagione di fede.”

E il “sogno” non è soltanto il suo. E’ un’allucinazione di Guardia i di tutto il Molise che stende a credere a questa sua mirabile predilezione, e a questo suo nuovo arrivo fra noi.

In verità, abbiamo avuto in dono, qui, Vescovi davvero “Eccellenti”. Dal 14 agosto 1984, fino al suo martirio del 26 aprile 1998: Juan Gerardi Conedera, tante volte a brillare fra questa comunità. E’ subentrato a lui mons. Gaetano Di Pierro, Dehoniano, originario della vicina Ortanova e residenziale a Farafangana in Madagascar. Dopo Pablo Virgilio David - nel 2016 - è venuto più volte qui mons. Adilson Pedro Busin, titolare fino al 3 maggio 2023 quando venne eletto residenziale di Tubarao in Brasile. Per ultimo, il 17 marzo scorso, per il suo primo insediamento, è stato festosamente accolto mons. Kornél Fàbry, ungherese, ausiliare in Budpest.

Tutti amati in progressione; tutti attrezzati di sguardi nuovi (come Baglioni) per un mondo nuovo: liberi, creativi, felici, spontanei. Che bellezza! Si vede, anche così, che la Chiesa è stata incaricata dal buon Dio a mantenere questo alito di freschezza attraverso una pedagogia e una danza dello Spirito che vince il gelo e che accende il suo Sole, accarezzandoci di gioia. E’ Dio – insomma – che si incarna in questo nostri profeti di oggi.

Vincenzo di Sabato.