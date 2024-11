«Per un lavoro dignitoso»: torna la scuola popolare

TERMOLI. Si terrà mercoledì 6 novembre alle ore 17 nei locali della Parrocchia Il Sacro Cuore di Termoli il secondo incontro della scuola popolare “Una comunità si-cura”. Il confronto prenderà spunto dal libro “Per un lavoro dignitoso”, di Simone Oggionni e Fabrizio Aroldi.

A partire dalle testimonianze di giovani del mondo tra sfruttamento e speranze raccolte nel libro, si articolerà un dibattito per denunciare le precarietà e gli sfruttamenti diffusi anche nei nostri territori e ridare centralità al diritto al lavoro. Prenderanno parte al confronto l’autore del libro Fabrizio Aroldi, Antonello Miccoli di Pax Christi e Davide Di Rado della Cooperativa On The Road. La scuola popolare è un progetto promosso dall’associazione Faced Ets con “La Città Invisibile”: uno spazio di formazione ed autoformazione aperto alla cittadinanza per cercare di comprendere insieme la portata dei grandi mutamenti epocali in corso e le ripercussioni di questi anche nei nostri territori e nelle nostre vite.

Il progetto nasce dalla convinzione, maturata in decenni di “lavoro sul campo” a contatto stretto e diretto con le persone in stato di emarginazione, che al lavoro quotidiano di cura vada necessariamente associato il lavoro culturale di contestualizzazione dei fenomeni e ricerca delle cause che generano e producono le marginalità. Non c’è cura senza cultura.

Il terzo appuntamento ci sarà venerdì 22 novembre con la presentazione del libro “Uscire dalla guerra, per un’economia di pace” (a cura di Antonio De Lellis, Rosetta Placido, Stefano Risso). La scuola popolare vorrebbe aprire un dibattito e la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.