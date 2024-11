Lindita Komani narra le tradizioni locali albanesi a Montecilfone

MONTECILFONE. Sabato 2 novembre, alle ore 10, presso il Municipio di Montecilfone nuova tappa della rassegna letteraria Autori Stranieri. "Lashtesi e Gjalle" incontro con l'autrice Lindita Komani, Tirana-Albania. Presenti delegazioni dei comuni arbereshe, lavori aperti dai saluti istituzionali di Giorgio Mane, sindaco di Montecilfone e Antonio Forcione presidente del Consiglio comunale. A dialogare con l'autrice Fernanda Pugliese, centro studi diversità linguistiche.

Lindita Komani ha raccontato i passaggi più significativi dell’opera, il titolo viene tradotto come l’antichità vivente e parla di tutte le tradizioni locali in Albania, «Molto similari alle nostre – sottolinea il primo cittadino - in particolare parla di Tirana e di un altro Comune Argirocastro, che con un centro storico caratterizzato da edifici ottomani che permettono ai visitatori di immergersi nella cultura Albanese, con una fortezza argentata da colore delle mura, patrimonio dell’Unesco. Con il museo delle armi, dove vengono esposti armi anche della Seconda Guerra Mondiale».

Presenti il vice sindaco di Ururi Emiliano Plescia, amministratori del Comune di Montecilfone, il sindaco di Petacciato, il Senatore della Porta che nel suo Intervento ha ribadito i rapporti tra Italia Albania e gli scambi culturali che sono propositivi in queste occasioni. A concludere la giornata Manes, ricordando i buoni rapporti che si sono creati con l’Albania, il suo collega sindaco di Tirana e il presidente della Repubblica Albanese. «Faremo il possibile per instaurare sempre più contatti possibili con il Paese delle Aquile».