Pagine di storia a Campomarino per celebrare il sacrificio compiuto per la Patria

Per non dimenticare

Per non dimenticare mar 05 novembre 2024

CAMPOMARINO. In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, l'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali e l'assessorato alla Cultura del Comune di Campomarino hanno organizzato l'incontro con l'autore Antonio Magagnino per approfondire con i ragazzi dell'Istituto Omnicomprensivo la vicenda dell'eccidio della Colonna Gamucci.

L'incontro si è svolto ieri mattina nella sala teatro della Chiesa Santo Spirito ed è stato pensato per consentire alle generazioni future di sviluppare un pensiero critico attraverso uno studio non mistificato della nostra storia recente. Il testo di Antonio Magagnino, supportato da documenti e testimonianze, ripercorre gli ultimi giorni di quanti fecero parte della colonna Gamucci e dei Carabinieri infoibati a Kremenar.

Un'occasione importante per i ragazzi dell'istituto scolastico di Campomarino per comprendere al meglio il ruolo delle forze armate e il sacrificio dei caduti in una giornata, quella del 4 novembre, che ha l'obiettivo di celebrare l'Unità Nazionale e le Forze Armate.

Sono intervenuti durante l'incontro il sindaco di Campomarino Vincenzo Norante, il Comandante del nucleo operativo e radiomobile di Termoli Cap. Paolo Bernabei, la dirigente dell'istituto Omnicomprensivo professoressa Maria Maddalena Chimisso, l'autore Antonio Magagnino, l'assessore alla Cultura Rossella Panarese, il presidente dell'Istituzione Cultura Marco Altobello e la Direttrice Ilaria Massariello.

L'evento si è inserito all'interno delle commemorazioni istituzionali che in mattinata hanno visto il sindaco e l'amministrazione comunale deporre la corona di alloro e rendere omaggio ai caduti presso il monumento di via Marconi, il Memoriale di Nuova Cliternia e il Cippo degli Aviatori di via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Galleria fotografica