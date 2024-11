"Squilli di Trombetta": Weekend in chiaroscuro per lo sport termolese

TERMOLI.

VOLLEY SERIE C MASCHILE - TERMOLI PALLAVOLO IMMOBILIARE 0 GRUPPO OCCHIONERO. Voto 10.

La squadra termolese di coach Peppe Del Fra, nella seconda trasferta consecutiva di campionato a Paglieta, ottiene la terza vittoria di fila, imponendosi con un netto 3-0. Con questa convincente affermazione, il team conquista la vetta della classifica in solitaria, approfittando della vittoria al tie-break della Pallavolo Montesilvano, che ha guadagnato solo 2 punti, distanziandosi così di un punto. Sebbene sia ancora presto per parlare di fuga vincente, la formazione termolese appare molto più rafforzata rispetto alla scorsa stagione. L’obiettivo è chiaramente migliorare il risultato dell’anno precedente, quando la squadra si fermò solo in finale playoff.

PALLACANESTRO SERIE B INTERREGIONALE - AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI. Voto 9,5.

Un’altra prestazione da applausi per la squadra di coach Marinelli, che supera il Molfetta 76-72 in un finale al cardiopalma. Nonostante le difficoltà nei primi due quarti, la squadra termolese rimonta nel terzo periodo, passando da uno svantaggio di dieci punti a un vantaggio di nove. Il Molfetta reagisce, ma l’Air Basket, sostenuta da un pubblico commovente, riesce a trovare l’energia necessaria per la vittoria.

BASKET DR2 (Divisione Regionale 2 Abruzzo e Molise) - MOLISE BASKET YOUNG. Voto 8,5.

Esordio vincente in campionato per la Molise Basket Young, progetto nato dalla fusione tra Airino Basket e Air. La squadra si impone contro il Penne, mostrando individualità promettenti. Il progetto è interessante e potrebbe far emergere giovani talenti utili anche per le squadre maggiori.

VOLLEY PRIMA DIVISIONE FEMMINILE - DELFINA VOLLEY SCHOOL. Voto 8.

La Delfina Volley School vince 3-0 nel derby contro la Nuova Pallavolo Campobasso al debutto nella Prima Divisione Femminile. Il match, combattuto e intenso, chiude un ottobre ricco di soddisfazioni. Le ragazze di mister Alfredo Mottola, anche assistente della rappresentativa nazionale, puntano ora al prossimo incontro, previsto per domenica 10 novembre a Larino.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE - TERMOLI PALLAVOLO YO GO GELATERIA. Voto 6.

Dopo l’esordio vincente contro il Gada Pescara, le ragazze di Palli affrontano il derby con Izzi Grafica Isernia, uscendo sconfitte per 3-1. Nonostante la sconfitta, la partita è stata equilibrata, con le termolesi che sono riuscite a vincere il secondo set, chiudendo la gara in modo dignitoso.

CALCIO PROMOZIONE REGIONALE - TERMOLI 2016 G.S. DIFESA GRANDE. Voto 5.

Sconfitta contro il Baranello. Il risultato negativo non sorprende, ma la squadra punta alla valorizzazione e crescita dei giovani. Anche se qualche vittoria aiuterebbe il morale, le sconfitte possono comunque contribuire a fare esperienza, a patto che l’approccio sia gestito in modo costruttivo dagli allenatori.

CALCIO SERIE D - TERMOLI CALCIO 1920. Voto 4.

Un’altra battuta d’arresto per la prima squadra cittadina, che perde in casa contro la Vigor Senigallia. Dopo soli 6 minuti, Traini segna, ma l’entusiasmo dura poco a causa di un errore difensivo che porta al pareggio. Nonostante le numerose occasioni create, manca la finalizzazione. Puntoriere, il giocatore di maggior talento, spesso non trova l’intesa con i compagni, e la squadra viene punita in contropiede, come accaduto contro l'Avezzano. La trasferta a Sora non si prospetta facile se non si risolve il problema dell’attacco inefficace.