Diabetici di corsa... alla "Maratona della Grecia Salentina"

TERMOLI. Hanno partecipato in 2 dal Molise alla maratona che si è svolta in Salento lo scorso 3 novembre, la "Maratona della Grecìa Salentina".

Sono Giuseppe Ferrieri e Rocco Giacomodonato, rispettivamente presidente e segretario dell'associazione diabetici del basso Molise aderente Aniad e della grande rete di Diabete Italia.

È iniziato nel migliore dei modi il mese di novembre. Mese per eccellenza che vede la giornata mondiale del diabete.

Insieme a loro anche gli amici del vicino Abruzzo, con "l'eroica" Mariella Montefusco, più volte ospite nella nostra Regione.

Dopo l’Eroica in Gaiole in Chianti. un’altra gara con il fine di raccogliere fondi per la cura definitiva del diabete di tipi 1.

Tramite un post Facebook, Mariella racconta le emozioni di questa maratona.

"Una giornata iniziata prima ancora che sorgesse il sole, per colpa di un sensore glicemico che ha smesso di funzionare in anticipo, col tempismo perfetto tipico del diabete di tipo 1!

in griglia pronti, insieme ai runner con il cuore gonfio di intenzioni, perché i momenti di condivisione fanno bene e ci permettono di affrontare la malattia con rinnovate energie. Le raffiche di Maestrale mi ricordano che ogni progetto scompiglia testa e stomaco.

La musica, le grida, le incitazioni, i palloncini blu di Fondazione italiana diabete, accompagnano lungo il percorso.

All’arrivo, trovo abbracci e sorrisi di bambini e ragazzi che attendono una cura definitiva al diabete di tipo 1.

Allora… mentre io riposo un istante …tu puoi sostenermi con una donazione".

In Italia vivono circa 400.000 mila persone affette da diabete tipo 1 (insulino dipendente). La battaglia contro la malattia è molto impegnativa e la ricerca è uno strumento fondamentale per questa battaglia. Per questo motivo servono fondi che finanzieranno la Ricerca nella cura definitiva che ad oggi non esiste.

