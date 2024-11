"Dai colore alla vita", al via il concorso dedicato ai ragazzi della diocesi Termoli-Larino

TERMOLI. La Pastorale della Salute Diocesana della Diocesi Termoli-Larino indice, anche per quest’anno, il concorso Dai colore alla vita riservato ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni che frequentano le Scuole Elementari e Medie del Basso Molise e i Corsi di Catechismo delle Parrocchie della Diocesi di Termoli –Larino. Il tema di questa terza edizione è: “Siete la speranza di un mondo diverso. Brillate, ascoltate, non abbiate paura!”

Il concorso “Dai colore alla vita “ nella sua III edizione ha ricevuto una nuova provocazione dettata da eventi quale quello del giubileo del 2025 indetto dal Santo Padre tramite un’apposita bolla dal titolo “Spes non confundit”. I protagonisti del grande evento giubilare sono i giovani e le parole che il Papa ha riservato loro chiamano a mettersi in gioco, per comprenderne tutto il profondo significato che può convertirsi in un’esperienza per ciascuno di loro.

La partecipazione dei ragazzi al concorso significa osservare intorno, cercare di cogliere nel mondo in cui siete immersi i segni della speranza con attenzione e riconoscere in chi ha l’ ha persa la possibilità di continuare il proprio cammino, grazie ad una rinnovata motivazione. Sperare ci riporta a trovare un senso al vivere, è ciò che permette di rialzarci più e più volte; anche quando la speranza pare perduta va cercata, scovata e nutrita perché essa è come la felicità: una possibilità sempre presente nel nostro quotidiano: "Cercate, ragazzi, nella realtà contemporanea intorno a voi, i segni evidenti di speranza e raccontate, con la vostra esperienza, attraverso modalità e tecniche che più vi corrispondono, il messaggio di speranza e positività di cui volete essere protagonisti e che volete comunicare al mondo".

Gli alunni possono partecipare singolarmente, in gruppi o per classi. La partecipazione è subordinata al rispetto del Regolamento e alla compilazione del Modulo di Partecipazione controfirmato anche dall'Insegnante della classe o del corso di catechismo.

Il modulo potrà essere inviato a pastoralesalute.termolilarino@gmail.com o consegnato direttamente alla Segreteria della Curia Diocesana , piazza S. Antonio 6, nelle giornate di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 09.30 alle 12.30.

La data di scadenza del Bando e della consegna degli elaborati è il 20 gennaio 2025.

Il bando con le informazioni il modulo di iscrizione è disponibile al seguente link:

https://www.diocesitermolilarino.it/concorso-dai-colore-alla-vita-scarica-qui-il-bando-e-il-modulo-per-partecipare-alla-terza-edizione/