Dalla piccola Marika un pensiero per Maria Rosaria D'Amico

TERMOLI. La piccola Marika, che ora frequenta la terza elementare a Matrice, frequentava la scuola d'infanzia in cui lavorava la collaboratrice scolastica Maria Rosaria D'Amico, purtroppo ritrovata senza vita oggi.

Per la sua bidella del cuore la bambina ha voluto esprimere questo pensiero: «Rosaria mi dispiace tantissimo, ti voglio sempre bene, da piccola mi hai sempre tenuta all'asilo. Mi dispiace. Riposa bene per sempre. Volevo sapere notizie di te, se stavi bene. Addio Rosaria. I Love You. Da Marika».