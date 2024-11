"Sensibilizziamo la società", torna a Termoli la giornata della colletta alimentare

TERMOLI. La presentazione avrà luogo venerdì 8 novembre, alle ore 18.15, nella sala dell’ex Cinema Sant’Antonio di Termoli.

Ogni anno, nel mese di novembre, la Fondazione Banco Alimentare organizza la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare con il supporto dei partner regionali.

In tale occasione nei supermercati che aderiscono all’iniziativa i volontari del Banco alimentare invitano le persone che vanno a fare la spesa a donarne una parte per le persone in difficoltà.

Obiettivo della Colletta alimentare è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando i valori della condivisione e della gratuità nella prospettiva educativa del “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita“

Quest’anno la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si svolgerà sabato 16 novembre 2024.

Quest’anno la presentazione a Termoli sarà promossa dall’Associazione “Centro di Solidarietà di Termoli”, realtà che da 15 anni collabora alla realizzazione della Colletta alimentare nel Basso Molise.

Il CdS presenterà la Giornata della Colletta Alimentare venerdì 8 novembre alle 18.15 nella sala dell’ex Cinema Sant’Antonio di Termoli.

Interverranno:

Antonio Dionisio, Presidente del Banco Alimentare Abruzzo e Molise;

Mauro Morelli, Responsabile Colletta Alimentare Abruzzo e Molise;

Lorenzo Torosantucci, Presidente del centro di solidarietà di Termoli;

Modera il prof. Mario Mascilongo.

In quell’occasione, aperta a tutta la popolazione, sarà possibile anche dare la propria disponibilità per fare un turno davanti ai supermercati che aderiscono all’iniziativa.