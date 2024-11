Profumo d'autunno al bosco Fantine

CAMPOMARINO. Il Molise, terra di sole, mare e montagna, in autunno si trasforma in un tripudio di colori caldi e di profumi inebrianti. Il periodo autunnale è l’occasione per immergersi nei boschi e scoprire angoli nascosti della nostra meravigliosa regione. Il Cea Fantine di Campomarino si trasformerà in una sorta di portale da varcare per lasciarsi alle spalle i mesi più caldi e accogliere la nuova stagione con i suoi colori, suoni e sapori.

Con questo spirito le associazioni PiùAlberi e Ambiente Basso Molise danno appuntamento a domenica 10 novembre a cittadini, visitatori e amanti della natura, per celebrare l’autunno e percorrere un viaggio esaltante tra i colori, le tradizioni, l’intensità della natura.

L’evento “colori, profumi, sapori d’autunno” è un'iniziativa dedicata ai più attenti appassionati di natura, ma anche ad ogni nuovo "cercatore d'emozioni". Le foglie iniziano a colorarsi con tinte calde, gli alberi a trasformarsi, i profumi ed i suoni del bosco cominciano a farsi sempre più intensi: queste sono le sensazioni e le emozioni che si possono incontrare a novembre nel bosco Fantine.

In questo periodo si potranno catturare con immagini scattate in compagnia di amici le sfumature delle foglie, le luci del bosco, i colori rossi dell'alba e arancioni del tramonto, si potranno "ascoltare" e riconoscere con i propri sensi i silenzi, i suoni del bosco, il cinguettio del pettirosso ed i rumori degli animali che si avvicinano al letargo. Incontri e racconti di personaggi inattesi, affrontare passeggiate ed escursioni, laboratori creativi per scoprire le curiosità naturali del bosco Fantine. Un giorno diverso da trascorrere nella natura, una passeggiata nei boschi può diventare così un’occasione per uscire dalla quotidianità e concedersi un piacevole cammino immersi nei colori, nei suoni e nei profumi della natura ma, anche un cammino di saperi.

Per i visitatori sarà un viaggio straordinario nella natura d’autunno, che si potrà vivere dalle 10 alle 18.