Benessere fisico e attività motoria: tra tecnologia, esperti e stili di vita sostenibili

TERMOLI. Il convegno "Benessere fisico e attività motoria", organizzato dalla sezione Avis di Termoli e presieduto dal Dr. Pasquale Spagnuolo, si è rivelato un evento ricco di interventi e approfondimenti su temi di grande attualità legati alla salute e al benessere.





Uno dei momenti salienti è stato l'intervento dell'Ingegnere Michele Cermele, che ha affrontato il tema del confronto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. Cermele ha esplorato i vantaggi e i limiti delle capacità cognitive delle macchine rispetto a quelle umane, soffermandosi su come l'intelligenza artificiale possa supportare il benessere fisico e lo stile di vita, ad esempio attraverso app per il monitoraggio della salute e piattaforme di coaching virtuale. Tuttavia, ha anche sottolineato l'importanza di mantenere una visione critica affinché le tecnologie restino strumenti di supporto e non sostituiscano il giudizio e l'esperienza umana.





L'evento ha visto anche la partecipazione del MDS (Maestro di Sport) Bruno Petti, che ha parlato dell'importanza di adottare corretti stili di vita e di praticare sport seguendo i consigli di professionisti, piuttosto che affidarsi a raccomandazioni approssimative o a "rimedi miracolosi" proposti da sedicenti esperti. Petti ha spiegato come molte mode salutistiche e suggerimenti non scientifici possano, invece di migliorare la qualità della vita, avere effetti dannosi sul corpo. Ha inoltre sottolineato l'importanza di un approccio equilibrato e basato sulla scienza per mantenere uno stile di vita sano e praticare attività fisica in sicurezza.

Il convegno ha offerto, dunque, una panoramica completa su come perseguire il benessere fisico attraverso un uso consapevole delle tecnologie, il supporto di esperti qualificati e una consapevolezza critica riguardo ai messaggi che ci circondano, in particolare rispetto a false promesse e metodi non comprovati.

