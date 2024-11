La giornata mondiale della gentilezza a Petacciato

PETACCIATO. Il Comune di Petacciato, per il prossimo 13 novembre, giornata internazionale della gentilezza, offre il suo contributo di sensibilizzazione alla non violenza e alla vicinanza al prossimo.

Per l'occasione ospita la scrittrice Greta Rodan che da anni si occupa di bullismo e di violenza di genere. Nella mattinata, dalle 10:30, la scrittrice, insieme alla giornalista Anna Maria Di Pietro, incontra i ragazzi della Scuola Secondaria I.C. "Vincenzo Cuoco" e, attraverso la loro attiva partecipazione, verrà rappresentato il monologo della Rodan "Nei miei panni" che racconta il bullismo dal punto di vista del bullo e della vittima di bullismo, in fondo due facce della stessa medaglia. Nelle stesse ore è inoltre previsto, presso l'Istituto, un laboratorio a cura della Associazione MuSE, rivolto ai bambini delle classi elementari. L'associazione MuSe è anch'essa molto attenta e vicina a tutte le tematiche sociali e relazionali, con particolare interesse ai bambini, adulti del futuro. La scuola primaria si recherà in aula magna per la visione di un video sulla gentilezza e verrà poi illustrata l’attività che i ragazzi dovranno svolgere in autonomia in classe. Lo scopo del laboratorio è la creazione di un elaborato che sarà esposto in uno spazio pubblico della scuola, nelle giornate successive all’evento. Ogni elaborato realizzato dai ragazzi concorrerà alla sua creazione.

Alle 17:30 invece, presso la biblioteca comunale, verrà presentato il nuovo romanzo di Greta Rodan, "Voglio spendere una parola per te", edito da Dieci Lune, romanzo nel quale storie di donne lontane nello spazio e nel tempo raccontano di violenza ma anche di aspettative e fiducia, in un corale abbraccio tra generazioni e speranze. A presentare il romanzo Anna Maria Di Pietro, accompagnata da Paola Lonzi e Paola Raspa.