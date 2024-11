Don Pietro Cannella nuovo parroco di Montemitro e San Felice del Molise

MONTEMITRO. Don Pietro Cannella sarà il nuovo parroco di Montemitro e San Felice del Molise. Il ministero pastorale a San Felice inizierà sabato 9 novembre 2024, alle 17.30, nella chiesa di San Felice Papa – parrocchia Santa Maria di Costantinopoli. A Montemitro ci sarà domenica 10 novembre 2024, alle 17, nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia Vergine e Martire. Le solenni celebrazioni eucaristiche saranno presiedute dal vescovo, S.E. Mons. Gianfranco De Luca.

A don Pietro gli auguri in comunione di preghiera per il nuovo cammino dalle comunità e dalla diocesi. Un ringraziamento a padre Angelo Giorgetta che ha guidato le due comunità per undici anni a Montemitro e per otto anni a San Felice, a don Antonio Giannone parroco di San Felice per tre anni e a mons. Antonio Sabetta e don Lino Antonetti che hanno aiutato nel servizio la parrocchia di Montemitro.