"C'è un mare da fare", studenti della Brigida a bordo dello Zenith

TERMOLI. Nella giornata di giovedì 7 novembre le classi seconde della scuola secondaria di primo grado Brigida di Termoli hanno fatto lezione all’aria aperta e a bordo dello Zenith, il catamarano della Guidotti Ship per una giornata di educazione ambientale, al molo del porto di Termoli.

Gli studenti, accompagnati dai docenti, sono stati accolti dall’ingegner Mascilongo che ha spiegato ai presenti Innovation Sea, ovvero il monitoraggio dell’ambiente marino e la pulizia del mare con i droni e con il Rov che arriva fino a 250 metri di profondità e permette di controllare il fondo marino grazie alle telecamere termiche. “Produrre energia – ha spiegato l’ingegnere durante il suo intervento – significa produrre meno inquinamento, questo si può fare anche sulle navi con il risparmio energetico a bordo”.

I ragazzi hanno poi raggiunto il molo per guardare da vicino le attività e toccare con mano il lavoro: a bordo di una piccola imbarcazione chiamata "Dolphine" Ecoboat o work boat che si occupa del recupero e della raccolta in superficie dei rifiuti in mare, hanno visto all’opera i droni e il rov.

Di nuovo a bordo dello Zenith poi, i ragazzi hanno incontrato l’amministratore della Innovation Sea Domenico Guidotti e il capitano del catamarano che ha dato delle informazioni tecniche sull’imbarcazione e sullo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo. La parola è poi passata alla responsabile marketing della start up Innovation Sea che si occupa del monitoraggio e del recupero dei rifiuti in mare.

Presenti anche gli studenti dell’industriale Majorana di Termoli che hanno illustrato il loro progetto per la realizzazione di una imbarcazione elettrica completamente sostenibile, con pannelli fotovoltaici sulla tettoia e motore elettrico. Grazie a questo incontro con i colleghi più grandi, gli studenti della scuola Brigida hanno potuto anche confrontarsi direttamente con la scuola secondaria di secondo grado nell’ambito delle attività di orientamento che permette loro di scegliere l’indirizzo scolastico che frequenteranno tra due anni.

Tra gli interventi anche quello del comandante della capitaneria di Porto Panico: “Il futuro per la tutela dell’ambiente siete voi giovani – ha affermato durante l’intervento - le sentinelle dell’ambiente”. Presenti anche il consigliere comunale Angelo Marinucci e la preside dell’Itis Majorana Maria Maddalena Chimisso. All’incontro sono intervenuti anche i rappresentanti di Legambiente e Giuseppe Nardone di OP San Basso, cooperativa di armatori e pescatori che collabora alla salvaguardia del mare e della pesca sostenibile.

Galleria fotografica