Ambiente marino, scorci caratteristici e poesia

TERMOLI. Ambiente marino, scorci caratteristici e poesia. Dal Meridiano voce alla poesia, nella mattinata di domani, sabato 9 novembre, su un paesaggio che chiunque colpisce. Da questa posizione privilegiata, dove un filare di ulivi fa da bella cornice, si tocca con mano il contesto ambientale, ancora baciato dal sole in questi giorni.

In questo quadro di vita esaltante a livello ambientale certamente si adattano meglio le passioni poetiche per dare voce ai rintocchi del cuore. Termoli Porto dei Poeti, pertanto, trova qui, senza dubbio, lo scenario ideale. Presso l'Hotel Meridiano, nella mattinata di sabato, l'evento riunisce svariati gruppi poetici provenienti anche dalle regioni limitrofe, per dedicare una giornata intera alla voce di Calliope. Nell'accogliente sala polifunzionale del Meridiano, un'autentica sentinella sul mare, i poeti reciteranno i loro componimenti in versi scritti di recente.

Un confronto, uno scambio culturale sui libri scritti da poco, che nasce dall'idea di Oscar De Lena, Antonio Mucciaccio e dalla poetessa Rossella de Magistris, dopo il successo dell'iniziativa singolare "La Nave dei Poeti" che a settembre ha raggiunto le Isole Tremiti. Oggi più che mai si avverte il bisogno di poesia in un mondo che calpesta i valori e i sentimenti del cuore. La poesia e' in effetti una carezza sensibilissima verso tutto ciò che nella vita ci appartiene. Aiuta a far crescere le buone maniere con il sussurro delle sue tantissime delicatezze. La poesia con le sue parole abbraccia la luce della speranza. Anche là dove c'è il respiro del male, del dolore e della tracotanza.

Chi ama la poesia, poi, non può non amare il mare, l'habitat nel suo insieme e tutto ciò che serve per difenderlo dalle aggressioni selvagge. Con le loro opere i poeti si confronteranno sulle svariate tematiche del nostro tempo quotidiano. Sull'essere e il tempo. Sul senso dell'io. La poesia, in definitiva, con i suoi sguardi su tutto ciò che ci gira intorno, certamente ci aiuta a capire meglio il respiro del mondo. Si prevede un bel programma, ricco di spunti e riflessioni. L'evento culturale e' patrocinato da Archeoclub di Termoli, Anteas Cisl, I Poeti al Meridiano, Cantieri Creativi, L'Isola di Gary di Bari e dal Gruppo Poiesis Colletorto.

Luigi Pizzuto