Al via la settimana diocesana del povero

TERMOLI-LARINO. “La preghiera del povero sale fino a Dio” (Sir 21, 5). In occasione dell’VIII Giornata del Povero la Chiesa di Termoli-Larino accoglie e rilancia il messaggio di Papa Francesco che invita a prestare ascolto al grido dei poveri perché trovi accoglienza concreta e fattiva nella vita di ciascuno.

A tal proposito, nel mese di novembre 2024, in sinergia con il vescovo, Gianfranco De Luca, si è ritenuto opportuno mettere a fuoco la specifica questione della povertà educativa in ambito giovanile, attraverso diverse iniziative e momenti di riflessione e azione; su tutti si ricordano: incontri tra scuole e realtà del territorio attente alle diversificate forme di povertà, il convegno “Nessuno escluso”, in collaborazione con la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, la celebrazione eucaristica e la Giornata Mondiale della Gioventù diocesana, in sinergia con la Pastorale Giovanile diocesana.

«L’augurio – afferma don Antonio Giannone, vicario episcopale per l’area della Promozione Umana Integrale – è che la povertà non diventi occasione di separazione, né motivo di esclusione, ma circostanza favorevole perché l’esistenza di ognuno possa essere preghiera vivente gradita a Dio e divenire carità concreta a servizio del prossimo».

Programma: 11-16 novembre dalle 9 alle 13: incontri con gli studenti delle Scuole secondarie di grado – Centro Pastorale Ecclesia Mater, piazza Sant’Antonio a Termoli; 15 novembre alle 18, sala cinema Sant’Antonio: in collaborazione con la Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali convegno “Nessuno Escluso.

Povertà educativa: cura, responsabilità e futuro”. Interviene la dottoressa Silvia Sanchini, educatrice professionale; 17 novembre ore 10.30, chiesa di Sant’Antonio a Termoli: celebrazione eucaristica; 23 novembre ore 17, parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli: GMG diocesana “Sperate nel Signore”.