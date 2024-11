Passioni vincenti: medaglia d’oro in filatelia conferita a William Susi

TERMOLI. Grande risultato del collezionista termolese William Susi, che ha conquistato la medaglia d’oro all’esposizione nazionale di Filatelia, tenutasi a Siracusa questo fine settimana. Si tratta di una esposizione ufficiale, organizzata dalla Federazione Italiana delle Società Filateliche, nella quale una giuria federale ha giudicato le 53 collezioni a concorso, assegnando 88 punti a William Susi, medico odontoiatra della nostra cittadina, e piazzandolo al primo posto per la sua categoria e al secondo posto nazionale fra tutte le categorie in gara. Il dottor Susi aveva già ottenuto prestigiosi risultati nazionali e internazionali con altre raccolte di francobolli in precedenti manifestazioni, ma stavolta ha gareggiato con una collezione inedita.

Si tratta di un saggio – ovviamente illustrato con francobolli ed altro materiale filatelico – dal titolo “Geppetto e san Giuseppe. Due falegnami, un solo Padre”. Si legge nell’introduzione: “Geppetto, il babbo di Pinocchio, e san Giuseppe, il patrono della chiesa universale, da cui il personaggio di Collodi prende il nome” sono “due padri fuori dal comune, due padri immagine del Padre Celeste, non solo perché partecipano alla creazione, ma soprattutto perché sono forieri di amore. Due personaggi che possono fare la differenza nella vita di ciascuno di noi, accompagnandoci alla scoperta della paternità di Dio”.