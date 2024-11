Il "Platano monumentale", quando la biodiversità fa la storia

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Cerimonia semplice e partecipata a Santa Croce di Magliano, quella di venerdì 8 novembre, con dove l’Amministrazione comunale, il sindaco, il parroco, i tecnici Arsarp, la dirigente scolastica, una nutrita delegazione di ragazzi e insegnanti dell’omnicomprensivo Capriglione, i Carabinieri Forestali, il parroco e numerosi cittadini hanno presenziato allo scoprimento della targa che dichiara il nostro secolare Platano all’interno della Villa comunale D’Amico: “Albero monumentale, da proteggere e tutelare” – sottolinea con verve polemica l’ex sindaco, Giovanni Gianfelice - così come ricordato dal sindaco Florio, l’iniziativa partì dalla precedente amministrazione su volere dell’ex vice sindaco Pierluigi Di Tommaso che si attivò presso gli Organi competenti per far sì che lo spettacolare Platano avesse il giusto riconoscimento e la giusta tutela di Legge.

Così fu, tant’è che nei giorni scorsi è pervenuto in Comune il relativo Decreto da parte del Ministero per le Politiche Agricole con cui si sancisce l’iscrizione nell’elenco nazionale degli alberi monumentali da proteggere e salvaguardare. Un atteso e meritato attestato di ringraziamento per la bellezza e la grandiosità del nostro amato Platano che da circa 2 secoli campeggia con la sua altezza di oltre 30 metri, all’interno del centralissimo parco comunale e che ha visto il passaggio nel tempo di intere generazioni di ragazzi, giovani e meno giovani. Veramente una bellissima giornata. Onore al nostro maestoso Platano».