La sezione dell'associazione Bersaglieri di Termoli sarà intitolata a Nicola Mascilongo

TERMOLI. La Sezione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri (Anb) di Termoli è orgogliosa di annunciare l’inaugurazione della propria sede, situata in via Martiri della Resistenza n. 59, dedicata a un illustre bersagliere del nostro territorio.

«Dopo un'attenta riflessione, il Consiglio direttivo e i soci della sezione termolese hanno deliberato all’unanimità di intitolare la sede al valoroso Bersagliere Nicola Mascilongo, decorato con Medaglia di Bronzo al Valor Militare per il sacrificio supremo compiuto durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1915, in onore della Patria e della sua città natale, Termoli.

Nicola Mascilongo, nato a Termoli il 9 gennaio 1895, perse la vita il 16 settembre 1915 sul Monte Pal Piccolo, una vetta delle Alpi Carniche (1.866 metri) situata presso il Passo di Monte Croce Carnico, al confine tra Italia e Austria. Il giovane eroe, appena ventenne, morì combattendo per difendere i valori di libertà e coraggio, rendendo così onore alla nostra città e all’intera nazione.

I membri della nuova sede di Termoli stanno cercando di rintracciare i discendenti e familiari di Nicola Mascilongo, soprattutto da parte del padre Michele, per ricevere il loro consenso ufficiale all’intitolazione. Nonostante non vi siano eredi diretti, poiché Nicola aveva quattro sorelle, i soci della sezione sono fiduciosi che molti membri della famiglia Mascilongo ancora presenti a Termoli saranno orgogliosi di questa iniziativa, che intende onorare la memoria di un giovane che ha sacrificato la propria vita per la patria.

In conclusione, la sezione termolese dell’Anb rivolge un appello tramite la stampa a tutti i parenti e discendenti del Bersagliere Nicola Mascilongo per ottenere il loro sostegno in vista dell’intitolazione ufficiale della sede.

Crediamo che questo riconoscimento possa rinnovare il legame tra Termoli e la memoria di un suo figlio coraggioso, un esempio di eroismo e sacrificio per le nuove generazioni».

