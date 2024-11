Studenti e docenti del liceo D'Ovidio al Matera Film Festival

LARINO. In una delle città più cinematografiche del mondo, nella suggestiva cornice dei Sassi, presso il Cine Teatro Comunale G. Guerieri, ha avuto luogo dal 3 al 10 Novembre la V edizione del Matera Film Festival.

In una competizione internazionale a cui hanno aderito realtà come Lucca Comics&Games, Rai Fiction, 01 Distribuzione, Amazon, Medusa, e che vanta importanti collaborazioni come quelle con il Salone internazionale del libro di Torino, Premio David di Donatello, Ambasciata canadese, Comicon, Sergio Bonelli editori, Astorina editori ed altri, le giornate si sono dipanate tra proiezioni, masterclass, tavole rotonde, incontri e seminari con ospiti prestigiosi, tra cui Atom Egoyan, Arsinée Khanjian, Ciro De Caro, Henk Rogers, Barbara Ronchi, Maurizio Di Rienzo, Andrea Bellavita.

Non è mancata l’attenzione al mondo della scuola, infatti protagonisti della sezione "Edu" del giorno 7 Novembre sono stati i booktrailer realizzati dagli studenti delle scuole del Sud in collaborazione con "Il "Booktrailer Film Festival", promosso dal Liceo “Calini” di Brescia, da quest’anno partner del Matera Film Festival. Sono stati proprio il dott. Marco Tarolli, dirigente scolastico del Liceo “Calini”, e la prof.ssa Laura Forcella, responsabile scientifico del BFF, a presentare la mattinata riservata ai giovani e al mondo della scuola, illustrando come la passione per la lettura possa trasmettersi attraverso il linguaggio cinematografico.

Tra i booktrailer selezionati per essere presentati al numeroso pubblico presente in sala e composto dalle delegazioni di scuole di Abruzzo, Puglia, Basilicata e Campania, anche i due booktrailer "Le città invisibili" e "I promessi sposi", realizzati dagli studenti della classe 2B e 3G Liceo “F. D'Ovidio”, dell’omnicomprensivo “Magliano” di Larino, durante l’anno scolastico 2023-24.

Dopo la proiezione dei booktrailer, gli studenti, accompagnati dalle docenti referenti Daniela Gizzi, Maria Grazia Armento e Anna Petrecca, sono saliti sul palco a condividere le varie fasi della loro emozionante esperienza, ben evidenziando il rapporto tra cinema e letteratura: il booktrailer altro non è che esprimere le suggestioni cinematografiche di quella che il lettore sente essere la musica del libro.

Ecco dunque il miracolo della lettura: quel riconoscersi in storie che sembrano di altri ma parlano di noi ed illuminano la nostra vita. Alle docenti a agli studenti del Liceo D’Ovidio i complimenti della dirigente scolastica, Emilia Sacco, per aver avuto l’onore di rappresentare la scuola molisana in una manifestazione così prestigiosa.

