"Il Porto dei Poeti": un crocevia di poesia e arte a Termoli

Il porto dei poeti: Antonio Mucciaccio

TERMOLI. "Il Porto dei Poeti" è un evento culturale che si è svolto a Termoli e ha preso spunto dall’esperienza di un altro progetto, "La Nave dei Poeti" che, per anni, ha trasportato poeti e appassionati di letteratura dal porto di Termoli alle splendide Isole Tremiti. Se "La Nave dei Poeti" aveva offerto un’esperienza poetica in mare, "Il Porto dei Poeti" si è svolto direttamente a Termoli, trasformando il porto stesso in un crocevia di poesia e arte.





L’obiettivo di entrambe le iniziative è stato quello di dare spazio e visibilità alla poesia contemporanea, valorizzando il territorio locale e creando un punto di incontro tra poeti, artisti e pubblico. A "Il Porto dei Poeti" hanno partecipato poeti affermati ed emergenti, non solo molisani, ma anche provenienti da altre regioni. L’evento si è arricchito di letture poetiche, performance, concerti e installazioni artistiche, creando un ambiente vivace e stimolante.

L'idea alla base di "Il Porto dei Poeti" è stata quella di rievocare lo spirito di "La Nave dei Poeti", mantenendo il legame con il mare e con la tradizione poetica, ma adattandosi a una nuova forma che ha permesso di coinvolgere un pubblico più ampio.





L'ideatore di questa iniziativa è Oscar De Lena.

Un progetto che ha unito poeti e appassionati di letteratura a bordo di una nave, creando un ambiente suggestivo per recitare poesie, riflettere e celebrare la poesia in un contesto speciale. Grazie alla sua visione, l'iniziativa ha dato vita a eventi culturali unici, coinvolgendo molte persone nel nome della poesia e dell’arte.

Un altro nome di rilievo è stato quello di Rossella De Magistris, una figura che ha collaborato in vari contesti culturali, in particolare per la promozione dell'arte e della letteratura.





Non è mancata, infine, la presenza del Professor Antonio Mucciaccio, una figura di grande spessore culturale per Termoli e il Molise. Mucciaccio è stato un punto di riferimento fondamentale per eventi come "Il Porto dei Poeti" e "La Nave dei Poeti", portando con sé l’esperienza e il prestigio di un educatore e intellettuale profondamente legato alla cultura locale. Con il suo impegno, ha contribuito a creare spazi di condivisione culturale e letteraria, coinvolgendo giovani e adulti nella scoperta e celebrazione della poesia.

Galleria fotografica