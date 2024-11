Don Benito Giorgetta presenta il libro sul viaggio con Papa Francesco

Sabato 16 novembre 2024, alle 19.00, nella sala del cinema Oddo di Termoli (via Pepe, 14) si terrà la presentazione del testo "Accompagnare Papa Francesco in viaggio – testimonianze di alcuni giornalisti" a cura di don Benito Giorgetta e Juan Manuel Cotero.

Dopo i saluti delle autorità, il programma prevede gli interventi in presenza di Manuela Tulli, vaticanista dell'Ansa Nazionale e, da remoto, di Andrea Tornielli, Direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Modera e conduce il giornalista, Emanuele Bracone, che intervista don Benito.

Viaggiare con il Papa è un'esperienza unica, forse irripetibile. Quando capita si cerca di non sciupare neppure un secondo di quanto accaduto. Si sente la necessità di far traboccare il cuore e riversare tutto quanto si è vissuto e condiviso. Questo è successo a don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo a Termoli e giornalista pubblicista, partecipando alla Giornata Mondiale della Gioventù che si è svolta a Lisbona, in Portogallo, dal 2 al 6 agosto 2024. Esperienza indimenticabile e per sempre tatuata e custodita nei ricordi più cari nell'album della vita. Don Benito è stato uno degli ottanta giornalisti ammessi al volo papale. Assieme ad alcuni di loro, stabilmente presenti, perché vaticanisti, e altri, occasionalmente ammessi, come lui, invitato dallo stesso Papa a prendervi parte, hanno pensato di raccogliere le testimonianze della conoscenza e dell'incontro personale con Papa Francesco. In genere i giornalisti raccontano la cronaca, analizzano gli eventi, testimoniano l'accaduto. Questa volta raccontano sé stessi. Aprono lo scrigno dei ricordi, si coinvolgono parlando delle proprie emozioni, sensazioni e riflessioni. Dono prezioso quello di ascoltare ciò che tracima dal cuore. Ecco una occasione. Poter leggere testimonianze personali è avvincente. Si scoprono tanti inediti e tanti "dietro le quinte"... Se si vuole ecco alcune pagine che possono soddisfare questa curiosità.

L’immagine di copertina è un’opera amatoriale realizzata a matita da Gianni Fumarola

Il ricavato della vendita di questo testo, che sarà prossimamente presentato in modo ufficiale, sarà devoluto per le opere di carità del Papa.

È possibile acquistarlo: https://store.youcanprint.it/accompagnare-papa-francesco-in-viaggio-testimonianze-di-alcuni-giornalisti/b/c97a3d5d-eae3-58cb-9ccc-7c7d605420db