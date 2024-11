Un Natale di tradizioni e magia con la Odv San Nicola

GUGLIONESI. Anche quest’anno, come da tradizione, la Odv San Nicola è pronta a regalare a grandi e piccini un Natale ricco di eventi, emozioni e momenti di convivialità, con l’obiettivo di preservare e celebrare le tradizioni locali. Da oltre trent'anni l’associazione si impegna a creare occasioni di incontro e di festa, rafforzando il legame con il passato e la cultura del nostro territorio. Ecco un'anteprima delle principali iniziative che animeranno il periodo natalizio.

Il programma prenderà il via il 30 novembre e il 1° dicembre con i tradizionali Mercatini di Natale, dove il calore delle festività si mescola con la creatività di artigiani e artisti locali. Tra le bancarelle, infatti, si troveranno le opere di creative provenienti non solo dal paese, ma anche da Vasto, Campomarino, Termoli, Petacciato, Benevento, Santa Croce di Magliano e Montecilfone. Un'opportunità unica per acquistare regali originali e fatti a mano, ma anche per immergersi nell'atmosfera del Natale.

Ad accompagnare l’evento, il 30 novembre, sarà il coinvolgente spettacolo del gruppo “Quelli del Bufù”, un gruppo musicale locale che con la sua energia farà ballare tutti, invitando i partecipanti a provare a suonare i tradizionali "bufù", uno strumento tipico che richiama alla memoria le radici popolari della nostra cultura. Nel frattempo, le volontarie si dedicheranno alla degustazione delle scruppelle, uno dei dolci tipici natalizi, mentre i bambini potranno incontrare i protagonisti di Disney, con Olaf, Topolino e Minnie a fare da cornice a questo pomeriggio magico. E per i più piccoli, una sorpresa speciale: Babbo Natale sfoggerà un nuovo look e una casa rinnovata per l’occasione!

Il 1° dicembre, oltre ai mercatini, si terrà la Festa dei Donuts, con le famosissime ciambelline di Omar Simpson a deliziare il palato di tutti i partecipanti. Non mancherà la presenza del dispettosissimo Grinch, che quest’anno sorprenderà il pubblico con un arrivo davvero inusuale, a confermare il suo spirito scanzonato e travolgente.

Il 6 dicembre, giorno dedicato a San Nicola, la Chiesa di San Nicola ospiterà la distribuzione delle lanterne fatte a mano dalle volontarie dell’associazione, simbolo di luce e speranza. A partire dalle 16:45, grandi e piccini accompagneranno il nostro San Nicola verso la Chiesa Madre, dove alle 18:00 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine della cerimonia, sarà distribuita la tradizionale pagnottella, un gesto simbolico di condivisione che arricchisce questa giornata di fede e tradizione.

Un’importante novità per quest’anno sarà la Mostra del Presepe, che aprirà i battenti il 15 dicembre e rimarrà visitabile fino al 6 gennaio. La mostra, che promette di stupire i visitatori con scene tradizionali ma anche innovative, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 19:30, e nei giorni festivi dalle 17:00 alle 20:00. Le scuole e le associazioni possono prenotare visite guidate su appuntamento. Un evento da non perdere per riscoprire l’incanto del presepe e immergersi nelle atmosfere più autentiche del Natale.

Il 6 gennaio, la Befana porterà in piazza ancora una volta allegria e dolcezza con la distribuzione di caramelle, cioccolatini e… le tradizionali “pignate” da rompere con mamme e bambini! Sempre il 6 gennaio, i Re Magi partiranno alle 11:30 da Castellara per un suggestivo corteo che li porterà fino a piazza XXIV Maggio, dove il nostro parroco, Don Stefano Chimisso, li benedirà prima di proseguire il cammino verso la Chiesa di San Nicola, dove deporranno i loro doni. Un finale di festa che chiuderà il ciclo di eventi natalizi.

Infine, non dimentichiamo l’immancabile appuntamento con il Calendario Storico 2025, che da oltre trent'anni accompagna le festività natalizie della Odv San Nicola. Un calendario ricco di immagini storiche, ricordi, proverbi locali e ricette tipiche, quest’anno arricchito dai colori del Giubileo. Un vero e proprio viaggio nel passato, che unisce tradizione e innovazione.

In sintesi, il Natale proposto dalla Odv San Nicola è un'opportunità unica per riscoprire le tradizioni locali, vivere momenti di gioia in compagnia e celebrare la magia delle festività in un ambiente caloroso e accogliente. Non mancate agli eventi, ogni appuntamento è pensato per emozionare e far rivivere lo spirito autentico del Natale.

«Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme!».