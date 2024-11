L’incanto della natura in autunno, una domenica al Cea Fantine

CAMPOMARINO. Un nutrito numero di amanti della natura, hanno accompagnato i volontari di PiùAlberi e quelli di ABM, in un percorso esplorativo, nel mese in cui la natura offre il suo spettacolo migliore, uno dei fenomeni naturali più belli al mondo.

Le foglie dei frassini, e poi quelli della fusaggine, della roverella, del leccio, della rovere e la rosa canina, il ginepro, l'alloro, il corbezzolo, il prugnolo, l’accesa salsapariglia e altre specie di piante e alberi che cambiano colore assumendo mille sfumature di rossi, arancioni e gialli ed il paesaggio diventa un’esplosione di tinte calde e forti.

Passeggiare tra questi paesaggi autunnali è come entrare in un dipinto ed i boschi, si trasformano in tappeti naturali e coloratissimi, sono mille le sfumature dell’autunno e solo in pochi riescono a cogliere il momento.

In questo periodo dell’anno, il bosco Fantine regala spettacoli naturali mozzafiato che incantano chiunque abbia la fortuna di ammirarli. Ogni foglia che cade crea un tappeto naturale che rende ogni passeggiata un’esperienza magica, gli alberi offrono scenari unici dove la natura si mostra in tutto il suo splendore autunnale.

Ogni sentiero, ogni scorcio, sembra una tela di colori vivaci che cambia a ogni passo; camminare nel bosco Fantine avvolto nei colori dell’autunno è un’esperienza rigenerante che aiuta a rallentare i ritmi e a godersi ogni momento immersi nell’atmosfera della natura in cui il paesaggio si trasforma in un’opera d’arte vivente.

Numerosi i bambini che si sono divertiti a raccogliere foglie, bacche e ghiande e a decorare i loro disegni. Un ulteriore spettacolo che il CEA Fantine ha regalato ai numerosi presenti.

Galleria fotografica