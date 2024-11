"Oggi sposi, il sacerdozio della vita"

TERMOLI. La comunità Rete di Luce di Termoli promuove, nelle giornate di sabato 16 novembre e di domenica 17 novembre 2024 l’iniziativa “Oggi Sposi – il Sacerdozio della Vita”. L’evento – spiegano gli organizzatori – nasce dalla Vocazione alla dimensione universale propria della nostra spiritualità, sensibile ad ogni tema riguardante la vita.

Il tema proposto quest’anno è:

“Oggi Sposi – Il Sacerdozio della Vita”. Con questo tema – continuano i promotori – intendiamo indicare la necessità che la coppia ha di ritrovare il suo ruolo nella società e come essa può e deve interagire con e nella Vita con tutta la potenzialità che il suo ruolo le compete”.

La Comunità, che ha una rappresentanza a Termoli, ha sviluppato la Vocazione degli “Adoratori Missionari dell’Unità” presso la Chiesa del Monastero delle “Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento di Monza”. La Comunità Rete di Luce è composta da persone che hanno riscoperto nella relazione con Dio il centro della loro condizione possibile.

Il programma prevede due momenti:

Evento Culturale – Conferenza a più voci: “Oggi Sposi – Il Sacerdozio della Vita” da svolgersi sabato 16 novembre dalle 16 alle 18 a Termoli nell’ Auditorium in via Elba.

Evento Spirituale – Adorazione Eucaristica: “La Famiglia in Dio”, da svolgersi domenica 17 novembre a Termoli nella Chiesa di Sant’Antonio in via Sannitica, dalle 16 alle 18.

Per la Comunità Rete di Luce è fondamentale testimoniare il Potere che la relazione che la Presenza di Dio Adorata e Celebrata ha nei confronti della risoluzione delle necessità della Vita. Per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento: Michele Corso: adoratorimike33@gmail.com Cell. WhatsApp 3755166348