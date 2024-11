Giornata mondiale del diabete, il Municipio si colora di blu

TERMOLI. Anche quest’anno il Comune di Termoli aderisce alla Giornata Mondiale del Diabete che si terrà il prossimo 14 novembre.

Per l’occasione, nelle serate del 13 e 14 novembre, il municipio si colorerà di blu per tenere alta la sensibilizzazione su di una patologia che negli ultimi anni, in Italia, ha coinvolto quasi quattro milioni di persone.

In tutto nel mondo sono sessanta i Paesi che partecipano all’evento che ricade il 14 novembre, giorno in cui nacque Frederick Grant Banting, fisiologo canadese che nel 1921 scoprì l’insulina insieme a Charles Herbert Best.

La Giornata Mondiale del Diabete è stata istituita nel 1991 con la finalità di educare alla prevenzione del diabete e ad una buona gestione della patologia, così come le malattie ad esso correlate e la qualità della vita che può essere raggiunta con la sua buona gestione.