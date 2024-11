"Squilli di Trombetta": Diamo i voti alle prestazioni sportive del weekend termolese

Squilli di Trombetta, diamo i voti alle prestazioni dell'ultimo weekend sportivo termolese.

GINNASTICA RITMICA: Libera Sophia Di Palma e Paola Simone - Futurgimnica (Voto: 10 e Lode)

Risultati notevoli per le giovanissime ginnaste Libera Sophia Di Palma e Paola Simone della Futurgimnica nel campionato di specialità Gold per allieve, riservato alle Zone Tecniche 3, 4 e 5. A Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, hanno gareggiato le migliori atlete del centro-sud, rappresentanti di ben 130 associazioni sportive, per un totale di 480 partecipanti. Le due ginnaste termolesi sono arrivate a un soffio dal podio, piazzandosi al quarto posto nelle specialità corpo libero, clavette e cerchio. Anche se c’è un po' di rammarico per la mancata medaglia, questo è comunque un risultato che riempie d’orgoglio tutti coloro che sostengono e credono nel valore di queste giovani atlete. Complimenti a Libera Sophia e Paola, esempio di impegno e passione!

VOLLEY PRIMA DIVISIONE REGIONALE FEMMINILE: Delfina Volley School (Voto: 10)

Un’altra vittoria per la Delfina Volley School guidata da coach Alfredo Mottola, che ha battuto 3-0 l'AVU Larino in trasferta. Gara dominata che ha permesso a Mottola di far scendere in campo tutte le giocatrici a disposizione. “Commettiamo ancora qualche errore di troppo,” ha commentato il coach, sottolineando la necessità di migliorare nella ricezione e in difesa. La Delfina ha iniziato la stagione con il piede giusto, avendo già battuto la Nuova Pallavolo Campobasso sempre per 3-0. Come si suol dire: chi ben comincia...

SUPERCROSS AL MOTOLIVE “EICMA”: Andrea De Luca (Voto: 9,5)

Ottima prova del termolese Andrea De Luca, che ha conquistato il secondo posto negli Internazionali d’Italia di Supercross, chiudendo la stagione in bellezza durante l’evento “Motolive” al salone EICMA di Milano. Dopo le gare di Olbia e Abano Terme, De Luca si è messo in luce nelle ultime due gare tenutesi a Milano. Un successo che De Luca ha voluto dedicare a chi lo ha sostenuto, come Cumaricambike e il meccanico Gennaro De Vita. Bravo Andrea, hai portato alto il nome della nostra città!

CALCIO SERIE D: Termoli Calcio 1920 (Voto: 6,5)

La partita di domenica a Sora è stata un “brodino caldo” per il Termoli Calcio, che ha concluso con un pareggio dopo un periodo complicato con cinque sconfitte nelle ultime sei partite. Positivo il fatto di aver mantenuto la porta inviolata e di aver conquistato almeno un punto su un campo difficile. Ora l’obiettivo è ritrovare la forma delle prime gare di stagione. La prossima sfida in casa contro il Teramo Calcio potrebbe rappresentare una preziosa opportunità per invertire la rotta.

BASKET SERIE B INTERREGIONALE: Air Basket Italiangas Termoli (Voto: 6)

Nonostante la sconfitta, i ragazzi di coach Marinelli meritano la sufficienza per l’impegno dimostrato a Bari, dove hanno tenuto testa agli avversari concludendo la gara con uno scarto di soli 8 punti (71-63). Purtroppo, la percentuale di errore nei tiri da tre e nei liberi ha pesato sul risultato finale. Peccato per l’occasione mancata, ma la squadra ha comunque dimostrato di essere competitiva.

VOLLEY SERIE C INTERREGIONALE MASCHILE: Termoli Pallavolo Immobiliare Occhionero (Voto: 5,5)

Dopo tre vittorie consecutive, i ragazzi del coach Del Fra hanno subito una battuta d’arresto contro l’Alba Adriatica. La squadra termolese ha avuto difficoltà ad entrare in partita e ha subito l’aggressività degli avversari. Gli errori commessi hanno purtroppo determinato la sconfitta, ma ci auguriamo che la squadra possa riprendersi rapidamente.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE: Termoli Pallavolo Yogo Gelateria (Voto: 5)

Dopo una buona partenza nella prima giornata di campionato, le ragazze del coach Palli hanno subito due sconfitte, prima a Isernia e poi in casa. Il gruppo è composto da molte giovani alla loro prima esperienza, quindi il voto non è una bocciatura. Con il tempo e l’impegno siamo certi che arriveranno anche tante soddisfazioni.

CALCIO PROMOZIONE REGIONALE: Termoli 2016 GS Difesa Grande (Voto: 4,5)

Sconfitta pesante in casa per il Termoli 2016, che ha perso contro la penultima in classifica. La squadra ha sprecato un’occasione importante per migliorare la propria posizione e uscire dall’ultimo posto. Il risultato influisce sulla fiducia della squadra, che ora si trova in una situazione difficile, soprattutto dal punto di vista dell’autostima. Un in bocca al lupo per il futuro, con la speranza di un pronto riscatto.