Si rinnova il "Premio San Martino: una porta sul futuro”

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Comune di San Martino in Pensilis ha istituito dal 2020 il Premio “San Martino: una porta sul futuro”.

Il premio è rivolto agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado al fine di riconoscere il merito e valorizzare l’impegno scolastico.

Su segnalazione della Dirigente Scolastica, sono premiati gli studenti che hanno dimostrato una particolare dedizione e conseguito ottimi risultati nell’arco dei tre anni.

La consegna del premio avviene ogni anno nel corso di una cerimonia ufficiale e pubblica presieduta dal Sindaco e dalla Dirigente Scolastica mediante consegna di un attestato su pergamena e di un contributo economico.

Il "Premio" vuole essere un’esortazione rivolta ai ragazzi e a tutti coloro che varcano la porta della conoscenza e dell’impegno, affinché comprendano come sia importante dedicare tempo ed energie alla costruzione del futuro, quel futuro che non arriva se non lo si costruisce giorno per giorno.

Spesso a costo di fatica e rinunce; non aspettarsi nulla ma guadagnarsi tutto; ancora, di guardarsi indietro senza mai mancare di tendere la mano.

Sulla pergamena, consegnata insieme a una bellissima realizzazione di Michele Di Claudio che reca l'effigie di San Martino nell’atto di donare il mantello al mendicante, simbolo e stemma del nostro Comune, sono inscritte le seguenti frasi, un augurio:

"Che il vostro cammino di conoscenza non abbia mai fine, ovunque, con mano tesa a chi la chiede, sempre fieri del vostro Paese".

una citazione di Pavese, come richiamo alle radici, all’importanza di avere un paese e un legame profondo con la propria terra e la propria gente:

“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”

Non scholae, sed vitae discimus.

A darne notizia è stato il sindaco, Giovanni Di Matteo.