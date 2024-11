Lo "spazio" dell'arte nell'incontro tra Fredy Luciani e l'astronauta Umberto Guidoni

La visione "ecologica" nei dipinti dell'artista Fredy Luciani

TERMOLI. Fredy Luciani, artista di origine abruzzese e "molisano di adozione," è noto per il suo stile eclettico e anticonformista, definito "ecologico" per l'attenzione alla natura e alla purezza. Nato a Crognaleto, vive attualmente a Termoli, ma è profondamente legato alla Campania e alle Isole Tremiti. Luciani si considera "napoletano per vocazione e internazionale per adozione," grazie al suo amore per la cultura partenopea e al successo internazionale delle sue opere.

La sua arte riflette il desiderio di un’Arcadia senza tempo, un'isola felice lontana dalle frenesie moderne, mentre la sua pittura racconta di viaggi interiori e reali, verso luoghi incontaminati. Apprezzato da critici come Vittorio Sgarbi e Alessandro Masi, Luciani ha esposto in numerose collettive e personali in tutto il mondo, ricevendo vari riconoscimenti.

Di recente, ha avuto l'occasione di incontrare Umberto Guidoni, astronauta e astrofisico italiano, primo europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale. Questo incontro ha aggiunto un'ulteriore dimensione alla sua ispirazione, ampliando la portata del suo messaggio artistico.

