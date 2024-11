Studenti di Montenero alla scoperta dei "Calanchi"

MONTENERO DI BISACCIA. Ieri, 12 novembre 2024, in una tiepida giornata d’autunno, gli alunni delle classi terza della scuola primaria di piazza della Libertà di Montenero, con le insegnanti, hanno effettuato un’uscita didattica nella zona Sica "Calanchi di Montenero".

I giovani alunni hanno visitato l’area per approfondire quanto studiato sui banchi di scuola; infatti, il sito può vantare la presenza di due geositi, il primo rappresentato proprio dai calanchi di Montenero di Bisaccia, il secondo dalle arenarie della grotta della Madonna di Bisaccia. Quest'ultima presenta un rilevante interesse paleontologico in quanto le arenarie, all'interno delle quali è stata proprio scavata la grotta, mostrano abbondanti frammenti di gusci di molluschi che, dopo una datazione dell’Università Federico II di Napoli, sono riferibili ad un periodo compreso tra 5 e 10 milioni di anni fa. Ragion per cui i piccoli "geologi per un giorno" hanno costatato con mano la presenza del mare in quel luogo - in un tempo molto lontano - e hanno avuto modo di discutere sui fenomeni legati all'orogenesi che porta al sollevamento e al relativo modellamento delle terre.

Gli alunni hanno poi approfondito anche le caratteristiche delle formazioni arboree, con presenza di alcune specie molto rare come la 𝘚𝘵𝘪𝘱𝘢 𝘈𝘶𝘴𝘵𝘳𝘰𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘤𝘢, e quelle della locale fauna. Molti sono i mammiferi di piccole e medie dimensioni presenti nell’area. Tra i degni di nota la Volpe, il Tasso, la Faina e la Donnola. Mentre, tra gli uccelli che sorvolano la zona sono presenti rapaci diurni come il Nibbio Reale, la Poiana e l’Albanella, ma anche notturni come il Gufo e il Barbagianni.

Guidati nell’osservazione dal professor Marcello Di Stefano e dalle insegnanti, gli alunni si sono mostrati curiosi, interessati e piacevolmente colpiti dalla scoperta di un luogo così ricco di natura e biodiversità a due passi dal centro abitato di Montenero.

Galleria fotografica